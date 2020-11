Llegó el gran día. Aunque las ofertas del Black Friday 2020 se han sucedido en las dos última semanas, hoy debe ser cuando los minoristas saquen todo su arsenal y ofrezcan los mejores descuentos.

Días pasados te ofrecíamos especiales con algunas de las ofertas adelantadas por dos de los grandes minoristas que trabajan en España, Amazon y PcComponentes, y hoy vamos a seleccionar las mejores activas para el día oficial del «Viernes Negro», añadiendo las de otros fabricantes y retailers y recordando esos consejos de seguridad y los generales que cualquier usuario debe tener en cuenta para aprovechar las ofertas.

Como siempre decimos en estas jornadas de compra masiva, recomendamos haber realizado un presupuesto previo y comparar las ofertas entre minoristas para no llevarse sorpresas. Por contra, si lo tienes claro y te cuadra lo que ves, no pierdas tiempo porque los productos más rebajados suelen ser los encuadrados en las ofertas «flash» o «top» y suelen agotarse en poco tiempo.

Además de mejores precios, para algunos productos se ofrecen ventajas añadidas como envío gratuito; periodos de devolución ampliado o financiación al 0%. Y recuerda exigir las garantías como consumidor: las compras en Black Friday deben tener las mismas que en días normales. Te dejamos con una selección de las ofertas disponibles.

Ofertas de PCs en Amazon. Incluye 30 portátiles, convertibles, 2 en 1 y sobremesas a buen precio divididos en varias categorías. Un ejemplo de cada categoría:

Ordenadores Gaming en Amazon. Hay de todo un poco, incluyendo grupos de producto como:

Más ofertas

Ofertas de móviles y wearables en Amazon. Hay de todo lo que busques de fabricantes como:

Oferta de tablets en Amazon. Hay un poco de todo de Samsung, Huawei y otros, de varios presupuestos como:

Más ofertas

Hasta 25% de descuento en almacenamiento. Hay 90 artículos en oferta entre SSD, pendrive, discos externos, NAS, de varios fabricantes, Samsung, Kingston, WD, Seagate, Crucial, SanDisk, como:

Más ofertas

Selección de monitores en Amazon. Hay cerca de 50 modelos en oferta de todos los tamaños, fabricantes, precios y objetivo, como esta selección:

Selección de televisores, proyectores y barras de sonido. Más de 60 artículos con descuento de Samsung, LG, Panasonic, Sony o Hisense. Como ejemplo:

Más ofertas

Minoristas – Fabricantes – Operadoras

No hay minorista grande o pequeño que no aproveche el tirón mediático de las ofertas Black Friday 2020 en medio mundo. Si nos sigues desde Estados Unidos, México u otros puntos de Latinoamérica con acceso, ya sabes que el país de origen de esta promoción es el que ofrece -por muchísima distancia- las mejores ofertas. Yo pasaría por Walmart; Amazon; Target y por el portal del mayor minorista de electrónica mundial, Best Buy.