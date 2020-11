La semana de Black Friday 2020 ya está en marcha y es una cita obligada para cualquier comprador que tenga pendiente la compra de tecnología y electrónica con los mejores descuentos del año y antes de la campaña navideña donde suelen subir los precios.

Si días pasados te ofrecimos un especial con las mejores ofertas que había puesto en marcha PcComponentes, hoy vamos a centrarnos en la campaña que ha iniciado Amazon. Una «semana de Black Friday» con miles de productos en oferta, incluyendo las «flash» por tiempo determinado y renovados a diario, que estará disponible hasta el 30 de septiembre donde el gigante del comercio electrónico finalizará la campaña con el Cyber Monday.

Selección de ofertas Black Friday 2020

Vamos con ello intentando separar el grano de la paja porque no todo son grandes «ofertones» como bien sabes y puedes leer al final en los consejos generales para aprovechar mejor estas promociones. No te calientes, haz un presupuesto previo y compara entre minoristas, pero si ves algo que te cuadre a por ello porque las mejores ofertas no suelen tardar en agotarse. ¡Buena compra!

Ordenadores

Smartphones, wearables y tablets

Componentes

Monitores y televisores

Juegos

Varios

Cómo aprovechar el Black Friday

Estas grandes campañas siempre ofrecen grandes descuentos en algunos productos que un consumidor puede aprovechar. Pero no todo es oro lo que reluce y conviene observar una serie de consejos generales para no llevarse un desengaño. Te recordamos los principales:

Cuidado con el Black…Fraude. Es fundamental conocer el precio oficial que marca el fabricante, el histórico de precio de los productos y realizar una comparación a fondo entre minoristas. Te puedes sorprender de las diferencias, porque algunos minoristas sin escrúpulos se las arreglan incluso para subir precios durante la campaña y de la manera más burda: suben precios semanas anteriores para luego bajarlos en el Black como si fueran «ofertones». ¡Cuidado!

Es fundamental conocer el precio oficial que marca el fabricante, el histórico de precio de los productos y realizar una comparación a fondo entre minoristas. Te puedes sorprender de las diferencias, porque algunos minoristas sin escrúpulos se las arreglan incluso para subir precios durante la campaña y de la manera más burda: suben precios semanas anteriores para luego bajarlos en el Black como si fueran «ofertones». ¡Cuidado! Prepara el carro de la compra. No te calientes, piensa en tus necesidades y haz un presupuesto previo. Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas (o ya has visto anunciado) que se ofrezca con descuento en el Black Friday, puedes preparar con antelación el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra.

No te calientes, piensa en tus necesidades y haz un presupuesto previo. Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas (o ya has visto anunciado) que se ofrezca con descuento en el Black Friday, puedes preparar con antelación el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra. Actualiza tus cuentas de compra on-line. En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las grandes ofertas. Las mejores duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic.

En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las grandes ofertas. Las mejores duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic. Tarjeta de crédito – Seguridad. Los cibercriminales esperan estas jornadas de compra masiva para actuar. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude. Lo mismo con cualquier otro método de pago, PayPal o contraseñas para banca on-line. Si refuerzas las medidas de ciberseguridad generales contra el malware, perfecto.

Los cibercriminales esperan estas jornadas de compra masiva para actuar. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude. Lo mismo con cualquier otro método de pago, PayPal o contraseñas para banca on-line. Si refuerzas las medidas de ciberseguridad generales contra el malware, perfecto. Seguimiento y Ubicación. Algunos minoristas utilizan los datos del navegador para determinar su ubicación geográfica, y según ésta, muestran diferentes ofertas y diferentes precios a los usuarios en distintas áreas. No ocurre en todos los mercados ni con todos los vendedores pero si quieres evitarlo, puedes desactivar el seguimiento de ubicación en tu navegador web. Otras posibilidades son utilizar el modo incógnito o las VPN para compras en terceras regiones, aunque cuidado con los costes adicionales en envíos y tasas.

Algunos minoristas utilizan los datos del navegador para determinar su ubicación geográfica, y según ésta, muestran diferentes ofertas y diferentes precios a los usuarios en distintas áreas. No ocurre en todos los mercados ni con todos los vendedores pero si quieres evitarlo, puedes desactivar el seguimiento de ubicación en tu navegador web. Otras posibilidades son utilizar el modo incógnito o las VPN para compras en terceras regiones, aunque cuidado con los costes adicionales en envíos y tasas. Exige garantías. Al igual que en periodos de «rebajas», la garantía de productos comprados en el Black Friday 2020 es la misma que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo inferior). Minoristas como Amazon o PcComponentes han ampliado el periodo de devolución.

Al igual que en periodos de «rebajas», la garantía de productos comprados en el Black Friday 2020 es la misma que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo inferior). Minoristas como Amazon o PcComponentes han ampliado el periodo de devolución. No te olvides del Cyber Monday. Si no compraste nada durante la semana del Black puedes revisar la lista de la compra tranquilamente durante el próximo fin de semana a la caza de ese artículo en el “Ciberlunes” que este año se celebrará el 30 de noviembre. La idea es aprovechar el descuento sobre el descuento que suelen ofrecer los minoristas si no han vendido un producto determinado y quieren quitarse el stock. Eso sí, ten en cuenta que te puedes encontrar ya sin oferta del artículo que buscas.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.