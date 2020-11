La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se han convertido en el día a día del mundo tecnológico, pero la gente todavía los relaciona con las voces incorpóreas de Siri o Alexa. Un estándar que podría cambiar pronto con Samsung NEON, la Inteligencia Artificial presentada por la compañía surcoreana en colaboración con Star Labs durante la feria tecnológica CES de comienzos de este año.

Y es que más allá de «materializar» a estos asistentes personales, Samsun NEON busca crear humanos artificiales que utilicen los últimos avances de IA para expresar emociones y reacciones de una manera más similar y cercana a la de los humanos.

Tal y como vimos en las primeras patentes filtradas, este proyecto se centraría en un “software descargable y grabado para crear, ver, manipular, editar, mal funcionamiento, publicar y exportar personajes virtuales; software descargable y grabado para desarrollar personajes virtuales; Software descargable y grabado para personajes generados por ordenador para su uso en películas, televisión, Internet y entretenimiento; programas informáticos para crear, desplegar y distribuir personajes virtuales de aspecto realista a través de una plataforma de internet; diseño y desarrollo de versiones de seres humanos modeladas por computadora usando animación por computadora.”

A pesar de que se sabe que es algo relacionado con la inteligencia artificial, de momento no se conocen los planes o capacidades exactos de Samsung NEON, aunque todo apunta que podría ser uno de los productos más ambiciosos de la compañía. Y es que por desgracia, el estallido de la pandemia de COVID-19 tan solo unas semanas después de su primera presentación cortó toda la información referente a este proyecto, dando la impresión de haber relegado los planes de Samsung hasta un futuro bastante lejano e incierto.

It is already on my phone. In Testing phase. You get to see it before Xmas.

— Pranav Mistry (@pranavmistry) November 25, 2020