Sin duda alguna, uno de los mayores aciertos de Microsoft es la línea de dispositivos Surface, y los futuros Surface Pro 8 y Surface Laptop 4 son una clara prueba de ello. Parece que fue ayer cuando fue presentada por Steve Ballmer allá por junio de 2012, y posteriormente con la llegada de Surface RT, ya un año después. Con Surface Microsoft entraba de lleno en el modelo de Apple, de ofrecer el «pack» de dispositivo y sistema operativo propios.

Con los años, lo que empezó siendo un dispositivo se ha convertido en varias líneas de producto, que abarca un espectro de demanda singularmente amplio, pues va desde el esperado Surface Duo, un smartphone con doble pantalla de 5 pulgadas, hasta Surface Hub, su gama de pizarras interactivas. Pasando, claro, por tablets, portátiles y equipos de sobremesa. Es cierto que Steve Ballmer cometió algunos errores al frente de Microsoft, pero sería injusto no reconocerle el mérito de Surface.

De cumplirse las previsiones, se espera que tanto Surface Pro 8 como Surface Laptop 4, las nuevas revisiones de ambos dispositivos, lleguen a principios de 2021 (aunque todavía no hay fecha prevista y, menos aún, confirmación oficial) y, como suele ocurrir en estos casos, a medida que se acercan las fechas, las filtraciones tienden a ser más frecuentes. Y aunque lo más común es que se suelan filtrar algunos datos, en ocasiones el contenido privado que trasciende son imágenes, que nos permiten saber qué aspecto tendrá el dispositivo y, en muchos casos, extraer algunas conclusiones sobre el mismo.

Eso es lo que, como podemos en un tweet de Cozyplanes, ha ocurrido con Surface Pro 8 y con Surface Laptop 4. Con su llegada al organismo responsable de su certificación en Corea del Sur, se habrían filtrado imágenes de ambos en las que podemos comprobar que, al menos en su exterior, no se han producido cambios con respecto a Surface Pro 7 y Surface Laptop 3, que debutaron el pasado mes de octubre en el nuestro mercado nacional.

Los dispositivos fueron localizados por Cozyplane, que los encontró identificados como 1950 para Surface Laptop 4 y 1960 para Surface Pro 8, con la variante 1961 para el modelo con conectividad LTE. En cuanto a sus especificaciones técnicas, esperamos que esté construido alrededor de un procesador Intel Core i7-1165G7 de undécima generación junto con hasta 32 GB de RAM y una SSD Samsung de 1 TB. Así, la principal novedad del Surface Pro 8 con respecto a su predecesor sería que el valor máximo de RAM, frente a los 16 GB del Surface Pro 7. Con respecto al Surface Laptop 4, se especula con la posibilidad de que haya opciones basadas tanto en Intel como en AMD.

Aunque, como decía antes, todavía no hay datos oficiales al respecto, lo más probable es que Microsoft opte por hacerlos públicos en el CES 2021 que se celebrará a principios de enero del año que viene.

#Surface EXCLUSIVE

2021 new devices

1950: Surface Laptop 4 (first pic)

1960: Surface Pro 8 (second pic)

1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK

— cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020