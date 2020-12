Los que conocemos Twitter desde sus principios compartimos, en general, un sentimiento de tristeza por la evolución que ha experimentado esta red en los últimos años. Sigue siendo un lugar muy interesante para mantenerse informado y en contacto con determinadas personas, pero cada vez es más difícil eludir los miles de mensajes de odio que se publican cada día, y que lejos de aportar algo, lo único que hacen es polarizar y ensuciar la conversación, algo que atrae a los extremos y excluye las posiciones moderadas, es decir, aquellas que disfrutan con el intercambio de opiniones aunque no coincidan con ellas.

Los responsables de Twitter son muy conscientes de este problema, y llevan ya años trabajando en la búsqueda de una solución que, principalmente, se basa en la prohibición de determinado tipo de contenidos. Estas políticas se iniciaron hace ya dos años, y en varias actualizaciones se han ido añadiendo nuevos tipos de contenidos y tipos de mensajes prohibidos en la red social. Una prohibición que ahora se amplia con nuevos tipos de contenidos…

En concreto, tal y como podemos leer en el blog de Twitter, a partir de ahora se prohíbe «el lenguaje que deshumaniza a las personas por motivos de raza, etnia u origen nacional«. De esta manera, la red social amplia los supuestos por los que un tweet puede ser reportado, eliminado, y su autor puede ver su cuenta bloqueada de manera temporal, o definitivamente en caso de reincidencia en este tipo de actitudes.

El discurso del odio en redes sociales es un problema que ha desvirtuado la utilidad de las mismas, apartando a muchos usuarios de las mismas, algo que se suma a la percepción, por parte de muchos usuarios, de que los responsables de Twitter y Facebook, principalmente, no actúan con toda la contundencia con la que consideran que deberían hacerlo. Una inacción que desde hace años provoca presiones a los directivos de Twitter por parte de los accionistas, y que en el caso de Facebook ha dado lugar incluso a campañas de boicot contra la red social, por parte de anunciantes que no quieren que sus campañas se mezclen con ese tipo de contenidos.

La respuesta de Twitter a las quejas por el tiempo que se están tomando para definir qué tipo de contenidos no están permitidos en la plataforma, justifica los tiempos afirmando que esto no se debe a la falta de intenciones de hacerlo, sino a que están analizando en profundidad no solo los tipos de mensajes de odio, sino su diversa interpretación en distintos lugares del mundo, además de los mejores mecanismos para detectar y combatir el odio.

Este es, sin duda, un tema muy polémico, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Crees que Twitter hace bien al prohibir ese tipo de contenidos? ¿Crees que se quedan cortos y deberían prohibir más? ¿O, por el contrario, piensas que no debería haber restricciones con respecto a lo que se puede publicar en las redes sociales?