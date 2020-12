Google Podcast ya permite añadir programas por RSS

Increíble pero cierto, Google Podcast acaba de implementar una función que si bien es tan propia del podcast como el mismo formato, se está convirtiendo en una rara avis en los tiempos que corren: la posibilidad de añadir programas manualmente mediante feeds RSS.

Es increíble, cabe repetir, porque con el auge del fenómeno podcast las grandes plataformas como Spotify, Apple y otras están acumulando usuarios a marchas forzadas, y si por un lado ofrecen por lo general una excelente experiencia, por el otro coartan la principal libertad que ha tenido desde sus inicios esto del podcast: poder elegir qué escuchar, más allá del menú que te pongan delante.

En otras palabras, servicios como Spotify, Deezer o Amazon ofrecen una funcionalidad de gran nivel y una amplia selección de podcast, pero no te puedes salir de ahí, no puedes añadir programas que no estén previamente incluidos, como se ha podido hacer desde que existe el medio. Y es que los podcast nacieron al albor de la sindicación de contenidos y así han funcionado siempre: al igual que podías añadir un sitio a tu lector RSS para seguir cómodamente todo lo que publicaban, podías añadir un programa de podcast a tu reproductor de audio.

Hablo en pasado porque el Internet abierto está en entredicho estos días debido precisamente a los servicios que tanto nos gustan: un ejemplo sangrante son los servicios de mensajería que nos rodean, todos incompatibles entre sí a diferencia del correo electrónico; y lo mismo sucede con los podcast, primero por el impedimento de salirse del jardín amurallado que proponen estas plataformas, segundo por la llegada de los programas exclusivos al más puro estilo Netflix, aunque esta es otra historia con sus propias consideraciones.

Volviendo con Google Podcast, que hayan implementado el soporte de RSS es una buena noticia por todo lo expuesto, a pesar de que el gigante de Internet no es lo que se dice un gigante del podcast. Google Podcast se lanzó hace un par de años como aplicación para Android y no fue hasta principios del presente que estrenaron la aplicación web, la cual todavía peca de excesivamente minimalista en cuanto a opciones. Pero va mejorando, que no es poco.

¿Cómo añadir feeds RSS en Google Podcast? Tan sencillo como copiar la URL que encontrarás en el sitio oficial del programa y copiarla en la opción correspondiente de la aplicación, sea en la web, en Android o iOS.