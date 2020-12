El iPhone 12 deberá venderse con cargador en Brasil

A no ser que hayas pasado los últimos meses en Marte, o al menos particularmente alejado del mundo de la tecnología, ya debes saber que Apple decidió no incluir el cargador con el nuevo iPhone 12. Una decisión, según la compañía, tomada por razones medioambientales, ya que ayudará a reducir tanto emisiones como el consumo de materiales contaminantes. Una decisión de la que otros fabricantes no dudaron en hacer sangre, y que en nuestro caso, la verdad, no terminamos de creernos.

Hasta ahora existía una excepción a esta nueva política de Apple, y es que en Francia, por imperativo legal, la empresa se ha visto obligada a vender el iPhone 12 con cargador. Pero parece que dentro de poco no será el único país con una norma similar o, para ser más exactos, en imponer a Apple que incluya el cargador con cada iPhone 12, en cualquiera de sus variantes, ya que el regulador de consumo de Brasil, tras varios requerimientos de información a Apple, ha decidido imponer esta postura.

La decisión parte de Procon-SP, el organismo de defensa de los derechos del consumidor del estado de Sao Paulo, y que ha hecho pública una comunicación dirigida a Apple en la que cuestiona los argumentos esgrimidos por la tecnológica y, como consecuencia de ello, establece que la compañía tendrá que entregar un cargador específico para el iPhone 12 a todos los compradores que, de manera explícita, lo exijan junto con su nuevo teléfono.

Según se puede leer en el comunicado, Procon-SP se puso en contacto con Apple para pedirle explicaciones sobre la venta del iPhone 12 sin cargador. Como respuesta, la tecnológica respondió que ya existen muchos cargadores en el mundo y que, a consecuencia de ello, las unidades que se entregan con los nuevos teléfonos no son empleadas por los usuarios, y que la decisión tenía como objetivo ayudar a reducir las emisiones de carbono y los residuos electrónicos.

El organismo, sin embargo, considera que cuando el consumidor compra un nuevo dispositivo, tiene la expectativa de que no solo obtendrá el mismo, sino también el cargador necesario para emplearlo. Y es que, al fin y al cabo, el cargador es un elemento esencial para poder emplear el iPhone 12. Una necesidad que se incrementa si una nueva generación del dispositivo lleva asociadas mejoras en su capacidad de carga, como por ejemplo que ésta se pueda efectuar de una manera más rápida que en generaciones anteriores.

Además, según Procon-SP Apple no demuestra en su respuesta que el uso de adaptadores antiguos no pueda comprometer el proceso de carga y la seguridad del procedimiento, ni que el uso de cargadores de terceros no se utilizará como un rechazo para una eventual reparación del producto durante la garantía legal o contractual. Y es que ya hemos hablado en alguna ocasión de los riesgos de emplear cargadores de mala calidad. No incluir el cargador en el iPhone 12 puede tener, como consecuencia que muchos consumidores opten por comprar este tipo de cargadores.

Adicionalmente, el organismo no considera justificado el beneficio medioambiental que, supuestamente, genera vender el iPhone 12 sin cargador, ni se ha establecido un plan paralelo para la recogida y el reciclaje de smartphones y cargadores antiguos, lo que sí que tendría un impacto beneficioso en el medio ambiente.