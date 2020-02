Google Podcasts ya tiene aplicación web, pero sigue dejando que desear

El «lanzamiento» de la aplicación web de Google Podcasts tiene unos cuentos días, pero no podíamos desaprovechar la ocasión de mencionarlo, pues si en su momento le dedicamos un artículo a cómo usar Google Podcasts desde el PC, qué menos que dejar constancia de que ya no hace falta hacer cosas raras para disfrutar de la experiencia completa. Aunque lo cierto es que lo completa o no que sea, dependerá de a quién le preguntes.

Lo que nadie pondrá en duda -y si estás leyendo esto, es porque te interesa el tema- es que los pódcast viven su época dorada, y como no podía ser de otra manera, el software va a la zaga del fenómeno. De unos años a esta parte han surgido aplicaciones y servicios de pódcast como churros y, vaya usted a saber por qué, Google presentó la suya hace un par de años aproximadamente. Y dio en el clavo.

La aplicación de Google Podcasts para Android entró por los ojos de muchos gracias a un diseño y experiencia de uso minimalista, pero desde entonces no ha recibido novedades reseñables y las carencias siguen ahí, comenzando por una aplicación web que cierre el círculo de la multiplataforma. Al fin y al cabo, estamos en 2020 y hace tiempo que nos gusta poder conectarnos a nuestras aplicaciones favoritas sin importar el dispositivo que estemos utilizando.

Así pues, la experiencia proporcionada por Google Podcasts ha cojeado durante casi dos años, y aun lo hace con la ‘nueva’ aplicación web, a la que puedes acceder en el dominio podcasts.google.com. Minimalismo al extremo, lo cual no siempre es bueno, y nada más que diferentes listas prefabricadas (más populares, tendencias y categorías) es lo que tiene para ofrecer algo que antaño hubiese sido impensable que llevase el nombre del gigante de Internet.

Google Podcasts Web

Google Podcasts en su versión web sincroniza el progreso de la reproducción con la app móvil y dispone de una potente -como tampoco podía ser de otra manera, viniendo de donde viene- función de búsqueda que abarca contenidos y no solo continentes. Pero hasta ahí llegan las bondades de un servicio que ni siquiera permite suscribirse a los programas o gestionar las suscripciones, por lo que el chasco es notable.

La pregunta es, con lo que han tardado en tener listo algo tan precario, ¿cuánto tardarán en desmantelarlo? Ya sabemos cómo se las gasta Google en este sentido. Y es que solo puede quedar uno, y ese tiene toda la pinta de ser YouTube Music, que en breve reemplazará todo lo que daba de sí Google Music (que también tonteó con los pódcast) para posicionarse como la gran app de audio de los de Mountain View.

Teniendo en cuenta que la próxima novedad que le espera al servicio es ofrecer al usuario la posibilidad de subir su propia música, tal y como sucedía con Google Music; y que muchos de los podcasters republican sus programas en YouTube al calor de la muchedumbre que ronda por ahí… Blanco y en botella. Solo es cuestión de tiempo.