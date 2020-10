El cargador del iPhone 12 sigue dando que hablar… Y los auriculares. La decisión de Apple de no incluir estos componentes en su nueva generación de smartphones y extender la estrategia a series anteriores que sí los ofrecían originalmente como los iPhone 11, ha levantado una amplia polvareda mediática. Como era de esperar, las críticas han llegado a Internet, incluidas las del resto de fabricantes a modo de burlas.

La decisión de Apple es controvertida. La firma de Cupertino ha motivado la decisión por la sostenibilidad y la ecología, en un esfuerzo para convertir a la compañía en una empresa 100% neutral de emisiones de carbono en 2030. Sin embargo, no son pocos los que piensan que por encima de ello lo que ha primado son motivos comerciales. Somos grandes partidarios de controlar el grave problema de residuos electrónicos y la reducción de accesorios es un paso adelante junto a otras estrategias como el derecho a reparar, pero si los motivos son comerciales la polémica está servida.

Y ese parece ser el caso. Apple no podía subir los precios de iPhone 12 si quería mantener los niveles de ventas en un momento de caída del sector del móvil y con una pandemia del COVID-19 que además de las sanitarias, tendrá consecuencias económicas graves para los consumidores de medio mundo. Teniendo en cuenta que la construcción de los iPhone 12 ha aumentado los costes de fabricación para añadir el soporte del 5G (chips y antenas son muy caros), el sensor LiDAR o paneles OLED en todos los modelos era cuestión de simples matemáticas: había que ahorrar en otros componentes.

Apple sí incluye un cable Lightning a USB Tipo C para evitar multas y poder mantener su conector, poco sostenible pensando en el medio ambiente el uso de tecnologías propietarias, pero esa es otra cuestión. Por supuesto, Apple te vende cargadores para conectar al cable, accesorios MagSafe para carga inalámbrica (que gasta el doble de energía), auriculares por cable e inalámbricos, siempre que pases por caja. Hablando de cajas, el supuesto ahorro en el embalaje de los iPhone 12 se difumina cuando compres cargadores o auriculares por separado. Con su caja aparte…

Los competidores no han perdido la ocasión para criticar la decisión de Apple. «Buenos días #MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja. Afortunadamente solo era una pesadilla», dice Xiaomi en Twitter.

En otro mensaje, aprovecha para promocionar su tope de gama: «No se preocupen, no dejamos nada fuera de la caja con el Mi 10T Pro»:

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020