Spotify reproducirá música local en Android - MuyComputer

Aunque los catálogos de Spotify, Apple Music y servicios similares son singularmente completos, seguro que tarde o temprano has terminado buscando una canción que no se encontraba en su catálogo. Si tienes contratado más de un servicio, el siguiente paso es comprobar si pese a no estar en el que estabas utilizando en ese momento, sí que se encuentra en otro. En ocasiones funciona, otras veces recurres a los vídeos de YouTube y, agotada la lista de recursos, terminas explorando las carpetas de tu disco duro y unidades externas para ver si la encuentras por alguna parte.

Y lo que ocurre es que, normalmente, la encuentras exactamente donde pensabas que estaba pero, claro, en ese momento toca cerrar Spotify, abrir tu reproductor de música e iniciar la reproducción. Y si eres como yo, que te gusta escuchar una lista de reproducción sin interrupciones cuando estás leyendo, trabajando, etcétera, pues este cambio corta un poco la dinámica construida alrededor de la música.

Conscientes de ello, los responsables de Spotify ya añadieron la función de reproducción de música local en PC a través del cliente (una buena razón para optar por él, en vez de por la interfaz web), permitiendo añadir diferentes carpetas locales, que Spotify analizará para añadir su contenido a la lista de música reproducible. Una gran noticia para quienes escuchamos música principalmente en el PC, pero que dejaba de lado a los usuarios de Android e iOS.

Esto podría estar a punto de cambiar según podemos ver en la cuenta de Twitter de Jane Manchung Wong, una reconocida informadora en el campo de las aplicaciones, y que ha encontrado esta función en el cliente de Spotify para Android. Así, parece que ya será posible escuchar archivos locales en Spotify, empleando el cliente a modo de reproductor de Mp3, pudiendo así disfrutar de una sesión de música continua, sin tener que andar cambiando entre una app y otra.

Si eres usuario de iOS, quizá te estés preguntando si esa función de Spotify también llegará al cliente para dispositivos móviles de Apple. La buena noticia es que he revisado la ayuda de Spotify y, aunque todavía no se explica cómo reproducir archivos locales en Android y en iOS (solo se explica para PC), sí que se han añadido los campos para explicarlo en un futuro, como puedes ver en la imagen inferior

La imagen es, como comentaba, de la página web de ayuda de Spotify y, ¿qué sentido tiene añadir esos apartados si no existe la intención de añadir contenido a los mismos próximamente? Es más, ni siquiera tendría sentido añadirlo si no se va a activar a corto plazo, por lo que, aunque sin certeza, todo apunta a que la función de reproducción de archivos locales en el cliente de Spotify tanto para Android como para iOS debería debutar muy pronto.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020