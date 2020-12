Cyberpunk 2077: las primeras críticas apuntan muy alto

Aunque todavía faltan algunos días para la llegada de Cyberpunk 2077 (aquí puedes ver las fechas y horas de precarga y activación y aquí te contamos qué PC necesitarás para jugarlo con distintos ajustes), algunos medios anglosajones ya han podido probarlo, y aunque parece ser que la versión que han recibido no es la que recibiremos el 10 de diciembre, sí que cuenta con los elementos necesarios como para que sea posible valorar el juego más esperado del año.

Ni que decir tiene que nosotros estamos deseando probarlo. No sé si algún miembro del equipo de MuyComputer aguantará hasta la una de la madrugada del día 10 para aprovecharlo desde el primer minuto, pero apuesto a que el día 11 será un tema de conversación en el grupo. No obstante, hasta poder probarlo, resulta muy interesante saber qué opinan quienes ya lo han hecho, y hoy he visto un tweet particularmente interesante a ese respecto, puesto que recopila las notas que han concedido a Cyberpunk 2077 los primeros medios que lo han probado.

Este es el resumen publicado en dicho tweet:

VG247 10/10

The Gamer 10/10

VGC 5/5

GamesRadar+ 5/5

Windows Central 5/5

RPG Site 9/10

Game Informer 9/10

PCGamesN 9/10

IGN 9/10

PC Gamer 78/100

GameSpot 7/10

GamesBeat 3/5

Como puedes ver, la gran mayoría de las notas de esta primera toma de contacto con Cyberpunk 2077, de sitios especializados en juegos, son extraordinariamente altas. De las doce críticas recopiladas en el tweet, cinco le dan la nota máxima, mientras que las cuatro siguientes se quedan a solo un punto del tope. Décima y undécima se quedan en el notable, con 7,8 y un 7 sobre 10, y solo la última, la de GamesBeat, se queda bastante cerca del punto medio, con un 6 sobre 10.

En cuanto a los medios de tecnología más generalistas, las valoraciones (sin nota) son positivas, pero no tanto como las de los especializados. Y en general, aunque con matices en cada caso, me he quedado con la sensación de que en la mayoría de los casos no hablamos tanto de que el juego sea bueno o malo, como de las expectativas generadas por Cyberpunk 2077 tras ocho años desde que fuera anunciado por primera vez.

Y es que, incluso en los casos en los que la valoración no es excesivamente positiva, en todos los casos se habla de las mil posibilidades que ofrece el mundo abierto de Cyberpunk 2077 y de lo interesante de la trama, al menos de la parte inicial de la misma, que es la que han probado.

Faltan dos días y unas horas para que, podamos empezar a jugarlo, y quizá tengamos un problema precisamente con las expectativas. Las notas concedidas por la mayoría de los medios especializados apuntalan todavía más que esperemos un juego de primera, pero tanto las más bajas de los especializados como las ambivalentes de los tecnológicos generalistas son una bofetada de realidad y un recordatorio de que Cyberpunk puede ser un gran juego, pero no un juego perfecto (y ahora podríamos hablar de si la perfección existe o es solo un mito).

Lo que me hace preguntarme, ¿qué esperas tú de Cyberpunk 2077? ¿Ya los has comprado/reservado? ¿Estás esperando a la una de la madrugada del 10 para empezar a jugarlo? ¿Vas a esperar a que esté más pulido? ¿O quizá no te llama la atención? ¿Qué expectativas tienes tú con respecto a Cyberpunk 2077?