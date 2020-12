Tras recogerse los votos de los usuarios durante el último mes, finalmente esta madrugada ha tenido lugar la entrega de premios de los The Game Awards 2020, los galardones más importantes a nivel mundial dentro del sector de los videojuegos, en un escenario virtual que volvió a servir como el medio perfecto para que algunas compañías nos adelanten novedades sobre sus juegos ya estrenados, así como pequeños adelantos de títulos en desarrollo, e incluso la presentación de nuevas entregas inéditas hasta la fecha.

El espectáculo contó con actuaciones musicales de Eddie Vedder de Pearl Jam y la Orquesta Filarmónica de Londres, y apariciones de invitados especiales como Brie Larson, Gal Gadot, JackSepticEye, John David Washington, Josef Fares, Keanu Reeves, Nolan North, Reggie Fils-Aime, Stephen A. Smith, Tom Holland, Troy Baker y Christopher Nolan, quienes anunciaron el premio final.

Así pues, a continuación os dejamos un pequeño resumen con algunos de los vídeos más interesantes de las más de tres horas y media de ceremonia de los The Game Awards 2020.

The Game Awards 2020: Anuncios y tráilers

Perfect Dark



Dragon Age

Mass Effect

Evil West



Crimson Desert



Ruined King: A League of Legends Story

Ark 2



It Takes Two



Open Roads



Back 4 Blood



Warhammer 40.000: Darktide



Monster Hunter Rise



The Callisto Protocol



Season



Scarlet Nexux



F.I.S.T.: Forged In Shadow Toch



Among Us



Fall Guys

Fortnite



Super Meat Boy Forever



Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Super Smash Bros.

The one-winged angel, Sephiroth from the @FINALFANTASY series, joins #SmashBrosUltimate as a DLC fighter later this month! Tune in at 2pm PT on 12/17 for a presentation from director Masahiro Sakurai all about the DLC fighter, including the release date! pic.twitter.com/zRaZCSZkrn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 11, 2020

Elite Dangerous



Flight Simulator

Evil Dead: The Game



The Game Awards 2020: Premios

Por otra parte, no podemos olvidar la esencia de esta ceremonia: los premios a mejores juegos del año. Y es que además del propia título del juego del año, The Last of Us Part II, la exitosa secuela de Naughty Dog, logró ganar varios premios importantes a lo largo de la noche acumulando un total de siete estatuillas repartidas entre el equipo técnico y actores.

The Game Awards 2020: juego del año (GOTY)

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Aunque no faltaron otros galardones para títulos notorios de este año como Ghots of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, Hades o Among Us, entre otros. Y es que en total fueron 30 categorías y premios, las cuales hemos querido ordenar en tres grandes bloques que reúnen los premios para las desarrolladoras y otros implicados en el desarrollo del juego, los propios ganadores de cada género, y una sección especial para los deportes electrónicos y creadores de contenidos.

The Game Awards 2020: mejor equipo técnico

Mejor dirección

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Mejor narrativa

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Mejor dirección artística

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Mejor banda sonora

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Mejor diseño de sonido

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Mejor interpretación

Ashly Johnson (como Ellie) en The Last of Us Part II

Laura Bailey (como Abby) en The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji (como Jin Sakai) en Ghost of Tsushima

Logan Cunningham (como Hades) en Hades

Nadji Jeter (como Miles Morales) en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

The Game Awards 2020: mejores juegos por género

Mejor juego de acción

Doom Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 2

Mejor juego de acción y aventura

Assassin’s Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Mejor juego de rol

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Mejor juego de simulación/estrategia

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Mejor juego de lucha

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: LATE[CL-R]

Mejor juego de carretas y deportes

DiRt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Mejor juego multijugador

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Mejor juego familiar

Animal Creossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Mejor juego independiente

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Mejor juego con impacto

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell me why

Through the Darkest of Times

Mejor juego de VR/AR

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel’s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Mejor juego de móviles

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Cafe Mix

Mejor juego en marcha

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

No Man’s Sky

Mejor juego debut

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Ancient Epic

Röki

Phasmophobia

Mejor gestión de la comunidad

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fornite

No Man’s Sky

Valorant

Mejor innovación en accesibilidad

Assassin’s Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Legion

Mejor juego eSports

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

The Game Awards 2020: mejores personalidades y eventos

Mejor creador de contenido

Alanah Pearce

Jay Ann Lopez

Nickmercs

Timthetatman

Valkyrae

Mejor jugador eSports

Ian «Crimsix» Porter (Dallas Empire, Call of Duty)

Heo «Showmaker» Su (DAMWON Gaming, League of Legends)

Kim «Canyon» Geon-Bu (DAMWON Gaming, League of Legends)

Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro (Dallas Empire, Call of Duty)

Matthieu «Zywoo» Herbaut (Team Vitality, CS:GO)

Mejor equipo eSports

DAMWON Gaming, League of Legends

Dallas Empire, Call of Duty

G2 eSports, League of Legends

San Francisco Shock, Overwatch

Team Secret, DOTA2

Mejor entrenador eSports

Danny «Zonic» Sørensen (Astralis, CS:GO)

Dae-Hee «Crusty» Park (San Francisco Shock, Overwatch)

Fabian «GrabbZ» Lohmann (G2 eSports, League of Legends)

Lee «Zefa» Jae-Min (SK Telecom T1, League of Legends)

Raymond «Rambo» Lussier (Dallas Empire, Call of Duty)

Mejor evento eSports

Blast Premier: Spring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends World Championship 2020

Overwatch League Grand Finals 2020

Mejor presentador eSports