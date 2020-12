Novedades VOD 50/20: ‘Alice in Borderland’, la ludificación del anime en carne y hueso

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y como ya sabes, hay semanas en las que sale mucho, otras en la que sale poco; las hay en las que salen mejores contenidos, otras peores… Y como estamos en una de las últimas de las últimas, Alice in Borderland, por lo menos, tiene un punto lo suficientemente interesante como para que nos quedemos con ella para encabezar la sección.

Netflix vuelve una semana más con un borbotón de lanzamientos exclusivos que da pena y vergüenza a partes iguales, pero para gustos colores y para pasar el rato, Alice in Borderland nos sirve.

Si eres fan del anime, seguramente ya conozcas Alice in Borderland, que ahora nos trae Netflix en formato serie y con personas reales al frente de la misma. Y si no la conoces, puedes meter en una coctelera cosas No Game, No Life, Sword Art Online e inlcuso Saw para acercarte un poco a lo que ofrece Alice in Borderland, cuya historia pone a unos amigos aficionados a los videojuegos en un Tokio alternativo en el que deberán jugar bien sus cartas para no morir. Hay que reconocer que este tipo de adaptaciones pierden bastante en su paso a la acción real, pero en el caso de Alice in Borderland no ha resultado nada mal el invento.

Más contenidos exclusivos:

Ashley García: La ecuación del amor . «Tras mudarse al otro lado del país para dedicarse a la robótica, Ashley García, de 15 años de edad, se adentra en el universo desconocido de la adolescencia.»

. «Tras mudarse al otro lado del país para dedicarse a la robótica, Ashley García, de 15 años de edad, se adentra en el universo desconocido de la adolescencia.» Cirujanos innovadores (T1). «Son filósofos, escritores y pioneros en sus campos. Cuatro cirujanos reflexionan sobre sus vidas y su profesión en esta inspiradora docuserie.»

(T1). «Son filósofos, escritores y pioneros en sus campos. Cuatro cirujanos reflexionan sobre sus vidas y su profesión en esta inspiradora docuserie.» Detention (T1). «Una estudiante atormentada descubre secretos muy inquietantes en su instituto, donde la traición y un encuentro paranormal le dan un vuelco a su vida.»

(T1). «Una estudiante atormentada descubre secretos muy inquietantes en su instituto, donde la traición y un encuentro paranormal le dan un vuelco a su vida.» El desorden que dejas (T1). «Recién llegada al instituto, una profesora se obsesiona con la sospechosa muerte que ocurrió allí tres semanas antes… y empieza a temer por su vida.»

(T1). «Recién llegada al instituto, una profesora se obsesiona con la sospechosa muerte que ocurrió allí tres semanas antes… y empieza a temer por su vida.» El imputado de la habitación 2806 (T1). «Esta docuserie sigue de cerca el caso de acoso sexual en el que se vio implicado el político francés Dominique Strauss-Kahn en 2011, en la cumbre de su carrera.»

(T1). «Esta docuserie sigue de cerca el caso de acoso sexual en el que se vio implicado el político francés Dominique Strauss-Kahn en 2011, en la cumbre de su carrera.» El show de Big Show . «Big Show, exluchador de la WWE, se baja del cuadrilátero y se enfrenta a un reto más difícil todavía: criar a sus tres hijas en Florida con su mujer.»

. «Big Show, exluchador de la WWE, se baja del cuadrilátero y se enfrenta a un reto más difícil todavía: criar a sus tres hijas en Florida con su mujer.» Giving voice: Voces afroamericanas en Broadway . «Seis ambiciosos estudiantes se presentan a una prueba para acceder a la competición de monólogos August Wilson. La ronda final se decide sobre un escenario de Broadway.»

. «Seis ambiciosos estudiantes se presentan a una prueba para acceder a la competición de monólogos August Wilson. La ronda final se decide sobre un escenario de Broadway.» La increíble historia de la Isla de las Rosas . «Un ingeniero muy idealista construye su propia isla junto a la costa italiana. Al declararla nación, llama la atención de todo el mundo… y del Gobierno.»

. «Un ingeniero muy idealista construye su propia isla junto a la costa italiana. Al declararla nación, llama la atención de todo el mundo… y del Gobierno.» Lienzo . «Tras una dolorosa pérdida, un anciano que intenta recuperar su pasión por la pintura encuentra la inspiración que necesita para volver a crear.»

. «Tras una dolorosa pérdida, un anciano que intenta recuperar su pasión por la pintura encuentra la inspiración que necesita para volver a crear.» Mighty Express: Una aventura navideña . «Llega un nuevo tren que va a repartir los regalos de Papá Noel. Pero una ventisca le va a complicar las cosas. ¿Salvará la Navidad para todos los niños de Villa Férrea?»

. «Llega un nuevo tren que va a repartir los regalos de Papá Noel. Pero una ventisca le va a complicar las cosas. ¿Salvará la Navidad para todos los niños de Villa Férrea?» Navidades con Basurete . «En Nochebuena, Papá Noel se estrella en el vertedero. Hank, Basurete y sus amigos los animales ayudan a rescatarlo para salvar la Navidad.»

. «En Nochebuena, Papá Noel se estrella en el vertedero. Hank, Basurete y sus amigos los animales ayudan a rescatarlo para salvar la Navidad.» Spirit: Cabalgando en libertad: Aventuras a caballo . «En esta misión interactiva, Fortu y sus amigas deben rescatar a la yegua de Maricela. Los ladrones de caballos la han secuestrado y la han llevado con una manada salvaje.»

. «En esta misión interactiva, Fortu y sus amigas deben rescatar a la yegua de Maricela. Los ladrones de caballos la han secuestrado y la han llevado con una manada salvaje.» Sr. Iglesias (T3). «Gabriel Iglesias, un divertido profesor de instituto, intenta marcar la diferencia en las vidas de algunos estudiantes con mucho talento que no encajan con el resto.»

(T3). «Gabriel Iglesias, un divertido profesor de instituto, intenta marcar la diferencia en las vidas de algunos estudiantes con mucho talento que no encajan con el resto.» Supermonstruos: Los superayudantes de Papá Noel . «Santa necesita ayuda urgente para preparar todos los regalos y los supermonstruos le echan una mano para que pueda tenerlos listos a tiempo.»

. «Santa necesita ayuda urgente para preparar todos los regalos y los supermonstruos le echan una mano para que pueda tenerlos listos a tiempo.» The Prom. «Varias estrellas de Broadway venidas a menos revolucionan un pueblo de Indiana al apoyar a una joven que solo quiere ir con su novia al baile de graduación.»

Entra en catálogo:

El cazador

El inconformista

La carrera hacia la Casa Blanca (T1)

Pop Team Epic (T1)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, por su parte, llega más comedida de lo habitual, con más rock and roll, pero con varios estrenos exclusivos de los cuales destacamos…

Destacamos The Wilds porque es lo más destacable, vaya, aun cuando la crítica no la está tratando mal del todo. Se trata de una nueva serie original de Amazon que huele a LOST, pero con un grupo de chicas adolescentes con muchos problemas del primer mundo. Y con eso lo digo todo. Por eso, puesto a recomendar algo de adolescentes, que por lo menos tenga un punto original, como es el caso de Alice in Borderland. Por cierto: qué manía con subtitular los tráilers ya doblados… catetismo en estado puro.

Más contenidos exclusivos:

El mundo fuera – Alejandro Sanz . «El músico Alejandro Sanz pone en marcha el proyecto colaborativo más grande de un artista en lengua hispana.»

. «El músico Alejandro Sanz pone en marcha el proyecto colaborativo más grande de un artista en lengua hispana.» Mirzapur (T2). «Akhandanand Tripathi es un exportador de alfombras millonario, jefe de la mafia de Mirzapur. Su hijo, Munna, es un indigno heredero capaz de cualquier cosa para recibir el legado de su padre.»

(T2). «Akhandanand Tripathi es un exportador de alfombras millonario, jefe de la mafia de Mirzapur. Su hijo, Munna, es un indigno heredero capaz de cualquier cosa para recibir el legado de su padre.» Soy tu mujer. «En este drama criminal ambientado en la década de los 70, una mujer se ve obligada a emprender un viaje peligroso con su bebé después de que su marido traicione a sus socios.»

Entra en catálogo:

211

Aerosmith – Rock Donington 2014

Amor al primer baile

Bienvenida a Christmas

Black-ish (T1-T6)

Boss (T2)

Bull (T1-T3)

Cabin Fever

Darkness Waits

Destrucción total: Las Vegas

El dentista 2

El hombre que caminaba alrededor del mundo

El precio de la verdad

El último testigo

Ghost in the Shell

Hellboy

(I’m Living) A Charmed Life

Jeff Beck – Performing This Week… Live At Ronnie Scott’s

Jethro Tull’s Ian Anderson – Thick As A Brick Live In Iceland

John Lennon – Plastic Ono Band

La muerte de Antonio Sánchez Lomas

La navidad de una adicta a los zapatos

La noche cae sobre Manhattan

Las sirenas de Mako (T1-T3)

Make Your Move

Möbius

Objeto de seducción

Patti Smith – Live At Montreux 2005

¿Quién está matando a los moñecos?

Tapas, by Dani del Toro (T1)

Terapia con Charlie (T1-T3)

The Who – Sensation The Story Of Tommy

Transformación Navideña

ZZ Top – Live At Montreux 2013

HBO

Seguimos con HBO. que llega con poca cosa y lo más destacado es exclusivo, que no original… así que vulgarizado queda. Pero no te aflijas si estás suscrito al servicio, porque Álex de la Iglesia lo está bordando con 30 monedas.

Más contenidos exclusivos:

Adult Material (T1). «Hayley Squires es Jolene Dollar, una actriz porno británica en la nueva serie de cuatro episodios de Lucy Kirkwood.»

(T1). «Hayley Squires es Jolene Dollar, una actriz porno británica en la nueva serie de cuatro episodios de Lucy Kirkwood.» Alabama Snake . «Este documental explora la historia del 4 de octubre de 1991, cuando se informó de un crimen violento en la ciudad de Scottsboro, Alabama.»

. «Este documental explora la historia del 4 de octubre de 1991, cuando se informó de un crimen violento en la ciudad de Scottsboro, Alabama.» Déjales hablar . «Una famosa autora junta a sus amigos para divertirse y cerrar viejas heridas en un crucero, con su sobrino allí para hablar con las chicas y enamorarse de una joven agente literaria.»

. «Una famosa autora junta a sus amigos para divertirse y cerrar viejas heridas en un crucero, con su sobrino allí para hablar con las chicas y enamorarse de una joven agente literaria.» JJ Villard’s Fairy Tales (T1). «Actualizan el encanto y la ternura de los clásicos cuentos de hadas cambiándolo por historias más viscerales, mucho más asquerosas y muy raras.»



Nuevos capítulos:

30 monedas (T1)

A Teacher (T1)

Asesinato en Middle Beach (T1)

Dinero negro (T1)

Industry (T1)

La materia oscura (T2)

The Spanish Princess (T2)

Valley of Tears (T1)

Warrior (T2)

Entra en catálogo:

Amores perros

Anacleto: Agente secreto

Await Further Instructions

Como locos

Elf

Lucy

Malditos vecinos

Otra Tierra

Stoker

The Dark

Disney+

Y terminamos con Disney+, que quitando la típica película de superación personal, se enfoca en endulzar -quizás demasiado- las inminentes Navidades a sus suscriptores.

Más contenidos exclusivos:

High School Musical: el musical . «¡Celebra las fiestas con el reparto de ‘High School Musical: el musical: la serie.'»

. «¡Celebra las fiestas con el reparto de ‘High School Musical: el musical: la serie.'» Safety . «Película basada en la inspiradora historia de Ray McElrathbey, antiguo ‘safety’ de la Universidad de Clemson, un joven que se enfrentó a todo tipo de dificultades y cuya dedicación y persistencia le permitieron superar numerosas adversidades.»

. «Película basada en la inspiradora historia de Ray McElrathbey, antiguo ‘safety’ de la Universidad de Clemson, un joven que se enfrentó a todo tipo de dificultades y cuya dedicación y persistencia le permitieron superar numerosas adversidades.» The Disney Holiday Singalong. «Volviendo a una tercera edición, ‘ The Disney Holiday Singalong’ presenta más música y magia para las Navidades.»

Nuevos capítulos:

The Mandalorian (T2)

