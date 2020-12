Los revendedores están intentando hacer su agosto en pleno invierno, de hecho se han esforzado tanto para conseguirlo que han desestabilizado por completo el precio de PS5 y Xbox Series X. A día de hoy es prácticamente imposible encontrar una de esas dos consolas en el canal minorista, pero las webs y tiendas dedicadas a la venta de productos de segunda mano, o de productos nuevos provenientes de particulares, están «llenas» de unidades de ambas consolas.

Ese sencillo resumen ilustra, de una manera simple, directa y clara, la realidad que nos ha dejado la especulación y la reventa. Nos enfrentamos a unas navidades nada convencionales por el azote de la COVID-19 que, además, se han visto agravadas por la infamia de esos revendedores que no han dudado en coordinarse para drenar todo el stock de las consolas de nueva generación, algo imprescindible para poder manipular a su antojo el precio de PS5 y Xbox Series X.

No es nada complicado de entender. Sony y Microsoft anunciaron el precio recomendado de PS5 y Xbox Series X, los especuladores sabían que habría poco stock debido a la escasez de obleas y a los problemas que han tenido gigantes como TSMC para abastecer a compañías como AMD, quien diseña el corazón de ambos sistemas. Trazaron un plan para comprar todas las unidades de dichas consolas según vayan saliendo a la venta, e impidieron con ello que el usuario de a pie pudiese acceder a una unidad a su precio recomendado.

Con ello, se crea una falsa demanda de enorme entidad que se ve agravada por los bajos niveles de stock y la alta demanda real, y potenciada por las fechas navideñas. Muchas personas tenían previsto regalar, o regalarse, una PS5 o una Xbox Series X, pero por culpa de los especuladores no podrán hacerlo, salvo que acepten una subida demencial del precio de PS5 y Xbox Series X.

El precio de PS5 y Xbox Series X se ha inflado enormemente

Michael Driscoll, ingeniero de datos de Oracle ha publicado un informe muy interesante basado en los datos que ha recopilado combinando diferentes listados de productos en reventa disponibles en eBay, y los ha comparado con el precio recomendado de cada uno de esos productos.

El precio de PS5 y Xbox Series X es de 499,99 euros (PS5 en versión digital tiene un precio recomendado de 399,99 euros), una cifra que ha llegado a multiplicarse por 2,4 veces en el caso de la consola de Microsoft, y hasta por 3,5 veces en el caso de la consola de Sony. Esto quiere decir que los especuladores han hecho tanto daño con la reventa que el precio de Xbox Series X ha subido a más del doble de su coste oficial, mientras que PS5 ha llegado a costar más del triple.

No hace falta que os diga que esto es una locura. Si lo ponemos en contesto, equivaldría a pagar más de 1.200 euros por una Xbox Series X, y más de 1.500 euros por una PS5. Con ese dinero podríamos montar un PC de gama alta sin hacer ningún sacrificio, pero por desgracia el stock de componentes clave para el sector gaming tampoco pasa por un buen momento.

Al alto precio de PS5 y Xbox Series X debemos unir la enorme subida de precios de las tarjetas gráficas y su bajo nivel de stock, un problema sobre el que ya hemos hablado en más de una ocasión. En este artículo vimos que AMD no recibió suficientes obleas y tuvo que priorizar, y la propia CFO de NVIDIA también explicó recientemente los problemas de suministro que les impiden suministrar más unidades de sus RTX serie 30. Podéis ampliar las gráficas haciendo clic en ellas para verlas con más detalle.

Los especuladores también han sabido aprovecharse de esta situación, y están revendiendo procesadores Ryzen 5000 a precios que superan en 2,4 veces el nivel recomendado. Lo mismo ocurre con las tarjetas gráficas de nueva generación, ya que como podemos ver en los gráficos la Radeon RX 6800 XT se ha llegado a vender por el doble de su precio recomendado, y la RTX 3080 ha llegado a venderse por un 120% más de su precio oficial.

Los revendedores se están haciendo de oro a costa de los usuarios

Es una práctica deleznable, pero muy lucrativa. Según la fuente de esta información, los especuladores y revendedores han logrado malear a su antojo el precio de PS5 y de Xbox Series X, así como el de otros componentes, con tanto acierto que han logrado unas ventas aproximadas de 89 millones de dólares, de los cuales habrían obtenido unos beneficios aproximados de 39 millones de dólares.

Impresionante, ¿verdad? Pues tened en cuenta que esto solo es la punta del iceberg, ya que los datos que se han tenido en cuenta se limitan a eBay, lo que significa que no incluyen cifras de otras plataformas y canales de reventa importantes, y que por tanto no reflejan la magnitud real de este problema que, de momento, no tendrá solución hasta el primer o segundo trimestre de 2021.

Todos los lanzamientos de hardware suelen tener una disponibilidad reducida o limitada, pero la COVID-19 ha hecho que dicha realidad sea mucho más marcada, y ha disparado el interés de los especuladores, que no han dudado en aprovechar el tirón de la campaña navideña para poner contra las cuerdas al consumidor.

¿Comprar una PS5 el triple de cara o dejar a esa persona sin el regalo que más desea? Mi respuesta es clara, prefiero esperar, y todas las personas de mi entorno comparten mi opinión, pero entiendo que cada familia y cada realidad es un mundo. Habrá padres que no querrán dejar a sus hijos sin su nueva consola, y que no les importará pagar de más por ella si tienen una situación económica cómoda, como también habrá casos totalmente opuestos.

Ahora mismo, lo mejor que podemos hacer es aguantar y dejar a los especuladores con las ganas. No comprar nada de ellos es la mejor respuesta que podemos darles.