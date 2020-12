Tim Cook reduce la cantidad de notificaciones de su iPhone

¿Imaginas a Tim Cook mirando con cara de hastío la pantalla de su iPhone? Sí, lo sé, sé que suena malintencionado, y que dadas las circunstancias por las que esto puede haber ocurrido, le habría pasado exactamente lo mismo si, en vez de un iPhone, empleara un Samsung Galaxy S, un Google Pixel o cualquier otro smartphone. Pero, claro, hablamos del CEO de Apple, así que sería raro imaginarlo en su día a día con un teléfono que no sea un iPhone.

Así pues, vuelvo a lo que decía, y es que de primeras, se hace poco raro imaginar a Tim Cook mirando su teléfono con cara de aburrimiento o de cansancio, pero en realidad es algo que ha debido ocurrir en más ocasiones de las que pensamos, pues como cuenta hoy Business Insider, el alto directivo se ha visto forzado a reducir el número de notificaciones que recibe en su teléfono o, al menos, el modo en el que éstas son puestas en su conocimiento.

Aunque no ha indicado el número concreto de horas que dedicaba cada día a atender dichas notificaciones (que, en su caso, cabe entender que no serían precisamente pocas), si que afirma que era una cantidad muy alta. Y lo peor, y esta es la razón por la que esto me parece tan interesante, es que su estimación del tiempo que le dedicaba al teléfono era muy diferente de la realidad. Te llames Tim Cook, Alberto García o David Salces, subestimar el tiempo que le dedicamos al móvil es lo más común y, en consecuencia, algo que debemos cuantificar para realizar los ajustes necesarios.

Tal es el caso de Tim Cook que, al comprobar esta circunstancia, decidió realizar los ajustes necesarios para que su teléfono fuera menos «absorbente», y poder dedicar parte de ese tiempo a otros muchos fines. Un mensaje que refuerza al indicar que el objetivo de Apple no es que sus usuarios pasen más tiempo usando sus dispositivos y que su modelo de negocio no está configurado para beneficiarse de que las personas hagan clic en sus teléfonos. «No queremos que la gente use demasiado nuestros productos», dijo Cook. «Queremos crearlos de tal manera que la gente los aproveche al máximo en cortos períodos de tiempo para liberarse para hacer lo que sea que quieran hacer».

Que hasta un directivo como Tim Cook, señale un vicio de uso propio de este tipo de dispositivos, me parece una señal clara de que todavía son muchas las personas que no son conscientes de todo el tiempo que puede llegar a «robar» un smartphone. iOS cuenta con una herramienta que genera informes semanales sobre el uso del teléfono, un complemento bastante útil y al que creo que a todos nos vendría más que bien darle un ojo de vez en cuando.