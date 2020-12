Un mes y un día es el tiempo que nos separa de la presentación oficial de la serie Galaxy S21 de Samsung que, como te contamos hace unos días, verá la luz el próximo 14 de enero. Una fecha de lanzamiento temprana, si la comparamos con las elegidas por Samsung para las anteriores generaciones de su línea tope de gama. Pueden ser muchas las razones que han llevado a Samsung a este adelanto, pero sin duda una de las más probables es dejar menos tiempo desde la llegada de la nueva generación de iPhone hasta el lanzamiento de la serie S.

Hace solo un par de días, y por sorpresa, el usuario Random Stuff 2 de YouTube subió un vídeo en el que pudimos ver, por primera vez, el diseño del Galaxy S21. Y es que hasta el momento solo habíamos visto renders que, aunque se ha confirmado que eran reales, siempre nos dejaban con un poso de duda sobre si realmente sería ese el diseño final del Galaxy S21. Claro, que también nos dejó preguntándonos por el origen de dicho terminal y si podíamos esperar más vídeos con el teléfono.

Esta última pregunta ha tardado poco en responderse, si bien es cierto que la «respuesta» ha durado poquito. Y es que Ransom Stuff 2 subió un segundo vídeo, en el que comparaba el Samsung Galaxy S21+ con el iPhone 12 Pro, pero el vídeo ha sido eliminado por la persona que gestiona la cuenta. No obstante, la cuenta de YouTube Sakitech pudo descargarse el vídeo y lo ha republicado en su propio canal, por lo que puedes verlo haciendo click aquí.

La parte posterior del iPhone 12 Pro está construida en vidrio, mientras que la del supuesto Galaxy S21 + parece estar construida con un material similar al plástico. Los tres conjuntos de óptica y sensor que componen la cámara principal Galaxy S21 + están dispuestos verticalmente, mientras que las cámaras del iPhone 12 Pro forman una matriz de forma triangular. Las cámaras individuales parecen tener aproximadamente el mismo tamaño en ambos teléfonos inteligentes.

En lo referido al frontal, mientras que el iPhone 12 Pro sigue montando la cámara en la isla de la parte superior (igual que en anteriores generación), Samsung también se mantiene en la opción de su generación anterior, con una perforación en la pantalla para alojar la cámara. En ambos teléfonos el bisel es muy fino, pero parece que en este punto la palma se la lleva el Galaxy S21, con un borde tan fino que, aunque su pantalla es plana, casi da la sensación de ser un tanto curva en los flancos.

No hay ninguna prueba de rendimiento que ponga cara a cara ambos terminales, por lo que lo que se valora en el vídeo es, principalmente, el diseño de los topes de gama de Samsung y Apple, así como la luminosidad y resolución de sus pantallas. No obstante, y dado que ya es posible encontrar algunos resultados de tests (si bien los del Galaxy S21+ no son oficiales ni están confirmados), este vídeo sí que puede resultar muy interesante para realizar una comparativa más completa entre ambos teléfonos.