Las Navidades de 2020 van a ser más «caseras» que nunca y el software de videoconferencia será de gran ayuda para mantener el contacto con familiares y amigos en una época de distanciamiento social físico.

Y así debe ser si queremos limitar los contagios de una pandemia de coronavirus que arrasa en todo el mundo en la cresta de su segunda ola. La aprobación con carácter de urgencia de varias vacunas alimentan la esperanza de volver a la «normalidad», pero aún quedan muchos meses para ello y si no queremos que las aglomeraciones masivas en grandes superficies, comidas de empresas, jolgorios familiares y las copas compartidas habituales en estas fechas se traduzcan en muertos en enero, se impone una responsabilidad personal por la que seguimos apostando.

Software de videoconferencia

Dicho lo cual y como habrá tiempo en el futuro para retomar el contacto físico, hay otras maneras de pasar estas navidades y seguir conectado con familiares y amigos. Y hablamos del software de videoconferencia, un tipo de aplicación que se ha convertido en el más buscado, descargado y usado de todo 2020 para cubrir las necesidades de teletrabajo o estudio en casa. Por supuesto, también para mantener el contacto personal y cubrir las nuevas necesidades de comunicación que nos ha tocado vivir.

Por si no conoces toda la oferta disponible y quieres tener a mano estas aplicaciones, te recordamos las más interesantes para los principales sistemas operativos de escritorio y móviles. Todas gratuitas y algunas de código abierto y multiplataforma.

Jitsi

Un proyecto sumamente interesante, 100% gratuito, de código abierto, privado y en el que no necesitas ni registro ni instalación. Jitsi comenzó su andadura como clon del Messenger de Microsoft, pero con soporte multiprocolo y con el tiempo su desarrollo viró hacia el terreno de las soluciones VoIP al estilo de Skype.

Ahora es una de las propuestas más potentes de su categoría para grupos de trabajo, si bien está disponible para usuarios particulares. Incluye características como compartición de escritorio, reproducción de presentaciones, edición de documentos colaborativa y, por supuesto, videoconferencia con chat integrado y un límite de hasta 75 participantes.

A destacar la calidad de audio y vídeo (con base en el estándar WebRTC), su seguridad y su política de privacidad, realmente respetuosa con la privacidad. Jitsi Meet funciona en navegadores web (preferentemente Chrome), en plataformas móviles iOS y Android y en plataformas como Slack.



Zoom

A pesar de su problemática en seguridad y privacidad (muy mejorada en las últimas versiones), sigue siendo una de las aplicaciones de videoconferencia más usadas (más de 300 millones de usuarios) por la facilidad de uso de su interfaz, sus fondos divertidos o por su escalabilidad para uso en múltiples dispositivos.

Zoom es un paquete completo de videoconferencia dirigido a usuarios empresariales, pero que ofrece una atractiva opción gratuita. Los usuarios con este tipo de cuenta pueden organizar videoconferencias para hasta 100 participantes, aunque las reuniones de tres o más miembros están limitadas a una duración de 40 minutos. Puedes actualizar a un plan de pago para eliminar estas restricciones o simplemente mantener la gratuita. No hay límites en la cantidad de reuniones que puedes organizar, por lo que simplemente puedes organizar una nueva videollamada una vez que hayas alcanzado el límite.

La cuenta gratuita también permite realizar llamadas telefónicas, grabar video o audio localmente y compartir pantallas con otros participantes. Zoom puede usarse vía web, con aplicaciones dedicadas, extensiones de navegador y dispositivos móviles utilizando apps para iOS y Android.

Google Meet – Duo

Google ha reemplazado Hangouts con Meet, una herramienta que nació para segmentos educativos y empresariales y que ha terminado llegando a todos los usuarios. Google ha relajado algunas restricciones con motivo de la pandemia y cualquier usuario de Google puede realizar videoconferencias en grupo de hasta 250 participantes sin importar su nivel de suscripción en las soluciones comerciales G Suite y G Suite for Education.

Está disponible para iOS, Android y vía navegador web en cualquier equipo. Además de la capacidad de comunicaciones y colaboración segura ya que toda la información viaja cifrada, ofrece prestaciones adicionales como su integración en Gmail; la reducción de ruido o la posibilidad de compartir pestañas individuales

El gigante de Internet ofrece otro software de videoconferencia como mejora de un Hangouts que nunca ha terminado de explotar. Más sencilla y especializada que Meet, Google Duo fue creado por Justin Uberti (responsable del estándar de comunicaciones WebRTC) y nació como una alternativa a FaceTime y todo lo que ha llegado de los servicios de mensajería.

Google ha ampliado recientemente la capacidad de las llamadas grupales hasta 32 participantes. Funciona muy bien (especialmente en Android), ofrece gran calidad en la transmisión y también está disponible para iOS, Chrome OS y a través de la Web.



FaceTime

La aplicación de comunicaciones de Apple cumplió sus primeros diez años el pasado junio y es, obviamente, una opción preferente para usuarios de la firma de Cupertino. Funciona mediante un número de teléfono o un ID de Apple y permite realizar llamadas de audio o vídeo con hasta 32 participantes a la vez.

FaceTime se integra en la lista de llamadas recientes de la app Teléfono y se puede utilizar igualmente desde la de Contactos. Permite usar efectos para convertir al usuario en un Animoji, envía stickers y otras funciones.

Funciona desde redes Wi-Fi o servicios celulares y soporta sistemas operativos iOS, iPadOS o macOS, para funcionar sobre un iPhone, iPad, iPod Touch y también desde un ordenador Mac.



Microsoft Skype – Skype Meet Now

Software propietario de Microsoft tras adquirir la que fue la mejor plataforma de VoIP del mercado. Hoy hay mucha más competencia y Skype ha perdido tracción a nivel de consumo aunque su tecnología ha sido incorporada como herramienta de comunicaciones para otras aplicaciones de la compañía como Teams.

Skype permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP), gratuita por voz y vídeo entre usuarios de Skype desde y hacia cualquier punto del mundo, además de permitir realizar llamadas especiales a muy bajo costo, entre computadoras y redes de telefonía fija o móvil. también incluye una útil función de grabación de llamadas basada en la nube que cualquier miembro puede activar y compartir tras el aviso previo correspondiente al resto.

Cada participante deberá registrarse y descargar Skype de alguna manera, ya sea una aplicación para computadora de escritorio (Windows macOS o Linux), plataforma móvil (Android, Windows Phone, iOS). También es compatible con la mayoría de televisores inteligentes y se puede usar en consolas como Xbox.

La variante Skype Meet Now, permite realizar videoconferencias sin la necesidad de registrarse en ningún sitio, o de descargar e instalar ninguna aplicación. Basta con entrar en la página web de Skype Meet Now y con un clic, generar un enlace para compartir con quienes se desee entablar conversación. Incluyen la posibilidad de grabar las llamadas o compartir la pantalla con el mismo límite de participantes (50) de la aplicación general.



Cisco Webex

CISCO es un nombre generalmente asociado a productos empresariales comerciales, generalmente fuera del alcance de los usuarios de a pie. Pero también tiene soluciones como Webex, una opción robusta y gratuita para aquellos que buscan aplicaciones de videoconferencia básicas.

Permite hospedar hasta 100 participantes en una sola llamada, durante todo el tiempo que desees. No hay límites en la cantidad de llamadas que puedes realizar, y con una cuenta gratuita obtienes 1 GB de almacenamiento en la nube. Las conferencias incluyen soporte para funciones como compartir pantalla, archivos o grabación de vídeo.

Webex permite a los usuarios de hasta 52 países utilizar un teléfono estándar para unirse a cualquier conferencia. Los participantes que deseen usar sus cámaras web pueden elegir entre un sitio web, aplicaciones de escritorio dedicadas o aplicaciones móviles para iPhone y Android con sus propias funciones para compartir pantalla.



Tox

Si estás buscando una alternativa segura y privada que no forme parte del negocio de una empresa, aquí tienes una solución de código abierto cuya definición contundente marca claras distancias sobre otras comerciales: «Tox está realizada por personas hartas de las opciones existentes que nos espían, nos rastrean, nos censuran y nos impiden innovar».

Quizá temas una interfaz pésima o una configuración confusa, pero no es así. Simplemente instala qTox (la aplicación con todas las funciones) o uTox (destinado a sistemas más livianos) y comienza a chatear. Tox es completamente gratuito y sin anuncios. Ofrece chats seguros, llamadas de voz y videollamadas, además de compartir pantalla e intercambiar archivos sin límites. Tox tiene versiones de escritorio para Windows, Mac y Linux, y móviles para iOS y Android.

FreeConference

Contrariamente a lo que sugiere su nombre, no es un servicio gratuito por defecto. Es un servicio premium de pago, pero que ofrece una opción gratuita decente que puede ser útil para casos básicos. FreeConference solo admite hasta 5 participantes en videoconferencia en el nivel gratuito. Lo que hace brillar a FreeConference es su soporte para que hasta 1.000 participantes de audio llamen por teléfono.

El servicio también adopta un enfoque sin software para videollamadas, lo que permite a la mayoría de los usuarios conectarse solo desde un navegador. También ofrece aplicaciones móviles para iPhone y Android, que están abiertas a usuarios gratuitos.

Viber

Una opción clásica que ofrece todas las características estándar, incluidos los chats grupales, las videollamadas y los stickers. Si cambias a menudo de dispositivos, apreciarás la función de transferencia de Viber que permite mover llamadas a un teléfono móvil.

Viber presenta chats públicos (llamados Comunidades) que te permiten conectarte con otros si no tienes amigos para enviar mensajes y tiene juegos incorporados si quieres competir con tus amigos. Viber no destaca por ninguna razón en particular, pero es una aplicación sólida. Para usar Viber en el escritorio, primero deberás registrarte en tu teléfono móvil para sincronizar la cuenta.

Whatsapp – Telegram – Line

Dejamos para el final las soluciones de tres grandes aplicaciones de mensajería instantánea. Aunque no son las mejores aplicaciones de videoconferencia, también ofrecen este tipo de funciones y a buen seguro se usarán de forma masiva por su versatilidad, facilidad de uso y porque están instaladas en centenares de millones de dispositivos. Las conoces sobradamente y funcionan directamente sobre los clientes de mensajería, incluyendo llamadas de vídeo, voz y mensajes de texto.

En cuanto a Line, es otro mensajero bien conocido (aunque usado masivamente en Asia) que te permite mantenerte al día fácilmente con amigos y familiares. Ofrece videollamadas, llamadas de voz y mensajes de texto gratuitos para grupos. También miles de stickers animados aunque la mayoría son de pago mediante compras in-app.



Podríamos listar otra decena de soluciones de software de videoconferencia, pero creemos que con las listadas un consumidor típico tiene opciones de sobra para mantener la conexión estas navidades y superar (con responsabilidad) la época de distanciamiento social físico que nos ha tocado vivir.