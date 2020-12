Hay pocas historias más desconcertantes que la del OnePlus Watch, y sorprende que esta tecnológica, que tan firme y activa se ha mostrado en el desarrollo de smartphones, esté dando tantas vueltas, por no decir tumbos, en lo referido a dar el salto al mercado de los relojes inteligentes. Es cierto que hablamos de un mercado cuyo crecimiento no ha llegado a las expectativas de muchos, pero aún así, la firme apuesta de otras empresas es una señal que apunta a que todavía queda evolución y camino por recorrer.

Y es que recordemos que hace y más de cuatro años, supimos que la compañía había estado trabajando en su propio reloj inteligente, pero que finalmente había descartado el proyecto. Desde entonces, y hasta hace algo más de dos meses, solo se produjo algún esporádico rumor, pero no llegaron a despertar demasiado interés y, por lo tanto, el OnePlus Watch quedó prácticamente en el olvido de todo el mundo. De todo el mundo menos de la propia compañía.

Así, el pasado 14 de octubre, sin que nadie lo esperara, la cuenta de OnePlus publicó este tweet, en el que recuperaba unos diseños del OnePlus Watch de 2016, y los acompañaba del texto «More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐 #UltraStopsAtNothing». Parece que el proyecto del reloj inteligente de OnePlus, el OnePlus Watch, no estaba muerto, solo estaba durmiendo.

Pocos días después llegó una información del filtrador Max J., y era que OnePlus había pospuesto el lanzamiento del OnePlus Watch y que, al menos en ese momento, las fuentes del filtrador no tenían una fecha ni tan siquiera aproximada para su lanzamiento. Con respecto a la razón detrás del aplazamiento del reloj inteligente, según el informante, el motivo de ese retraso podría ser «algunas complicaciones con la producción o el desarrollo del software».

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

Y así nos quedamos en octubre, con un tweet que nos daba a entender que el OnePlus Watch tenía futuro, y una filtración que decía que el proyecto estaba pospuesto, y de nuevo silencio radio. Hasta ahora, pues según podemos leer en 9to5Google, el CEO de OnePlus, Pete Lau, habría confirmado oficialmente, en una entrevista, que están trabajando en su reloj inteligente. ¿Para cuándo? Pues sigue sin haber fecha y sigue sin haber explicación oficial del retraso. Algunas voces insisten en las que se indicaron en octubre, pero personalmente diré que no me convencen en absoluto.

Hay dudas, para empezar, sobre qué sistema operativo emplearía el dispositivo. Inicialmente 9to5 afirmó que el OnePlus Watch se apoyaría en WearOS, pero parece que se debió a un malentendido, y que por lo tanto no se sabe si sí o si no. Y claro, si todavía no tienen definido este punto, entonces todavía quedan bastantes decisiones por tomar. No es que haya problemas con el software, es que ni siquiera habría podido arrancar con ese punto.

Por otra parte, como ya comentaba antes, el de los smartwatches es un mercado complicado, y parece difícil que OnePlus pueda destacar con un reloj que siga la línea de sus smartphone en lo referido a precio y prestaciones. El margen es mucho menor, el riesgo asumido es más alto y, por lo tanto, el OnePlus Watch tendrá que caminar por un alambre bastante fino. Eso sí que explicaría lo dubitativa que se muestra una compañía que en su mercado nativo, el de los smartphones, ha cosechado grandes éxitos. Ahora bien, cuanto más tiempo dediquen a pensar cómo hacerlo, más pequeña se irá haciendo la ventana de oportunidad.