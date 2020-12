KB4592438 y Chkdsk, una combinación muy peligrosa

Tras el lanzamiento de Windows 20H2, Microsoft ha publicado algunas actualizaciones, incluida la KB4592438, que vio la luz el pasado 8 de diciembre y que, como podemos leer en su descripción, tenía como principales objetivos mejorar la seguridad al emplear tanto la versión legacy del navegador Edge como la suite Microsoft Office. Correcciones menores y, según vemos en esa página, también un par de fallos menores, en cuya solución ya estarían trabajando los equipos de desarrollo de la compañía.

Sin embargo, y según podemos leer en Borncity, parece que de la mano de esas mejoras en la seguridad, la actualización KB4592438 ha traído un problema muy serio, y es que utilizar la herramienta Chkdsk puede eliminar el sistema de archivos de la unidad analizada, impidiendo que Windows 10 pueda iniciarse tras un reinicio del sistema y dejando al usuario no solo sin sistema operativo, también sin la posibilidad de acceder a sus archivos.

El problema fue descrito inicialmente por el usuario Nero24 en el foro planet3dnow.de (en alemán), en el que explicó que había aplicado manualmente la actualización KB4592438 a varios sistemas ya actualizados a Windows 10 20H2. Tras concluir el proceso, empleó la herramienta de diagnóstico Chkdsk con el parámetro /f, que repara los posibles errores que se puedan encontrar en el sistema de archivos durante el análisis.

El problema con KB4592438 emergió a la superficie cuando, tras, llevar a cabo este proceso en varios de los sistemas que estaba administrando, reinició los siete primeros y, por sorpresa, se encontró con la misma BSOD en todos ellos. Pese a realizar varias pruebas, no fue posible reiniciar correctamente ninguno de ellos, en todos se habían llevado a cabo las mismas operaciones, y los siete pantallazos azules indicaban que había algún problema con el sistema de archivos.

Como no todos los sistemas actualizados a KB4592438 se habían reiniciado todavía, el responsable de los mismos pudo hacer algunas comprobaciones, lo que le permitió descubrir que Windows detectaba las unidades de los equipos afectados como no particionadas, lo que dió a entender al afectado que había sido un funcionamiento anómalo de la función de reparación de errores, la invocada con el parámetro /f, el responsable de que se hubiera perdido el sistema de archivos y, en consecuencia, no fuera posible iniciar esos ordenadores.

Tras realizar un análisis más exhaustivo, se encontró un archivo dañado y un error en uno de los elementos de la tabla de direcciones, errores que, curiosamente, pudieron ser solucionados con la misma herramienta que los había provocado, es decir, con Chkdsk. Tras realizar esta reparación, los ordenadores con las unidades de almacenamiento (todas ellas SSD) afectadas por el problema de la actualización KB4592438 pudieron volver a funcionar con normalidad.

En un primer momento, las sospechas recayeron sobre las propias unidades SSD, pues en gran parte de los equipos se trataba exactamente del mismo modelo. Sin embargo, durante las pruebas Nero24 comprobó que alguno de los ordenadores afectados tenían otros modelos de SSD con diferentes componentes. Esto, claro, descartó esa posibilidad e hizo que todas las flechas señalaran a la KB4592438 como principal responsable del fallo.

Tras ser publicado el incidente en el blog, varios lectores del mismo empezaron a compartir experiencias similares y, en todos los casos, coincidían tres factores: Windows 10 20H2, KB4592438 y una unidad SSD. Y dado que resulta muy extraño pensar que nadie haya hecho un chkdsk /f con versiones anteriores de Windows 10 (entre ellos, los usuarios afectados), todo apunta a que el problema llegó con la actualización del 8 de diciembre.

A la espera de que Microsoft acuse recibo de este problema y de una solución, lo más sensato de momento es no aplicar la actualización KB4592438 a aquellos sistemas con Windows 10 20H2 que todavía no la tengan, especialmente en ordenadores con almacenamiento SSD. Y, claro, bajo ningún concepto llevar a cabo una Chkdsk con reparación en los mismos.