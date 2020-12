El Xiaomi Mi 11 será uno de los smartphones más importantes de este año, y uno de los primeros en contar con un SoC Snapdragon 888. La compañía china ha confirmado que la presentación de dicho terminal tendrá lugar el 28 de diciembre, es decir, justo el lunes de la semana que viene, y nos ha dejado ver sus claves más importantes a nivel de diseño.

Como podemos ver en la imagen de portada, el Xiaomi Mi 11 mantendrá el frontal todo pantalla con la cámara integrada en una pequeña isleta circular flotante. En la parte trasera tenemos un espacio cuadrado con las esquinas redondeadas donde se sitúan un total de tres cámaras que, de momento, no han sido concretadas, pero se rumorea que la principal utilizará un sensor de 48 MP, y que estará acompañada de una gran angular de 13 MP y de un sensor macro de 5 MP. La cámara frontal debería ser de 20 MP.

En líneas generales, el diseño mantiene un toque clásico y sobrio, y adopta un enfoque marcadamente continuista frente a lo que vimos en la generación anterior, la serie Xiaomi Mi 10T. Por lo que respecta a la calidad de acabados, podemos esperar que el Xiaomi Mi 11 venga terminado en metal (marco de aluminio) y cristal, con una capa en la parte frontal y otra en la parte trasera.

Especificaciones del Xiaomi Mi 11

Tras ese primer vistazo al exterior del Xiaomi Mi 11, estamos listos para entrar a repasar sus principales características a nivel de hardware.

Pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FHD+, con una tasa de refresco de 120 Hz y acabado curvo.

SoC Snapdragon 888 con CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 660.

Módem 5G Snapdragon X60 de última generación.

8 GB-12 GB de RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento.

Colores: azul, humo púrpura, blanco, y «cigarrillo púrpura». Habrá una edición especial con cuero vegano.

Batería de 5.000 mAh compatible con carga rápida.

Tres cámaras traseras: principal de 108 MP, gran angular de 13 MP y macro de 5 MP.

Cámara frontal de 20 MP.

Android 11 como sistema operativo.

La presentación del Xiaomi Mi 11 tendrá lugar, como hemos dicho, el 28 de diciembre, y se espera que esté disponible a partir del 29 de dicho mes, aunque no podemos descartar que se retrase ligeramente y que no llegue a las tiendas hasta la primera o la segunda semana de enero. En cualquier caso, no tendremos que esperar mucho para poder hacernos con él.

Junto a la versión estándar del Xiaomi Mi 11, se comenta que veremos una versión superior, el modelo «Pro», que traerá mejoras a nivel de pantalla y en la configuración de cámaras principales. También suenan rumores de una versión «Pro Plus», pero todavía no tenemos detalles concretos sobre sus posibles especificaciones, y no podemos confirmar su existencia.

Por lo que respecta al precio de venta, parece que el Xiaomi Mi 11 tendrá todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores terminales tope de gama de nueva generación en relación precio-prestaciones. Estos son los precios que tendrá cada una de las versiones del Xiaomi Mi 11 en China. Tened en cuenta que son cifras al cambio, y que no incluyen los impuestos correspondientes.

Xiaomi Mi 11 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 563 euros al cambio. Con impuestos incluidos podría rondar los 649 euros.

Xiaomi Mi 11 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 601 euros al cambio. Con impuestos incluidos podría rondar los 699 euros.

Xiaomi Mi 11 con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 651 euros al cambio. Con impuestos incluidos podría rondar los 749 euros.

Volviendo al modelo «Pro», las últimas informaciones indican que podría ser presentado un poco más tarde, y que por tanto no estaría disponible hasta el primer trimestre de 2021. Su precio rondará los 800 euros (en su configuración base).