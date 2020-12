El lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha sido mucho más accidentado de lo que nos habríamos podido imaginar. Sabíamos que un juego de este calibre podría llegar con algunos errores y fallos que se irían subsanando mediante parches, pero la situación ha ido mucho más allá de lo que nos habríamos atrevido a pensar.

No hay duda de que la gran culpable de esa polémica que ha rodeado el lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha sido la versión para las consolas de la generación anterior. CD Projekt RED quiso abarcar más de lo que fue capaz de asimilar, una realidad que, unida al problema que representa intentar adaptar un juego de nueva generación a sistemas con un hardware de 2013, dio forma a un cóctel explosivo que ha dejado al estudio polaco en una situación complicada.

En su estado original, la versión de Cyberpunk 2077 para Xbox One era un pase de diapositivas borroso. En PS4 el juego funcionaba con algo más de fluidez, y en Xbox One X y PS4 la cosa mejoraba considerablemente, pero no llegaba a ofrecer una experiencia totalmente satisfactoria. Con el lanzamiento del parche 1.05, la cosa ha mejorado considerablemente. Ahora es posible jugar a la versión de Xbox One con medias de fotogramas mucho más «razonables», y se han corregido numerosos errores, pero la calidad gráfica sigue siendo idéntica. Es totalmente normal, ya os dije en su momento que no podemos esperar milagros con un hardware tan modesto.

A pesar de las críticas, Cyberpunk 2077 ha sido todo un éxito de ventas

Según las últimas informaciones, Cyberpunk 2077 ha vendido nada más y nada menos que 13 millones de unidades. Para que os hagáis una idea de lo que supone dicha cifra vamos a darle un poco de contexto: supera en un 125% (más del doble) las ventas que obtuvo The Witcher III durante el mismo periodo de tiempo tras su lanzamiento.

Es importante tener en cuenta que esos 13 millones de unidades vendidas es la cifra resultante tras descontar las devoluciones que han llevado acabo, hasta ahora, los usuarios. Puede que se produzcan variaciones a corto o medio plazo, pero el susto inicial ya esta «superado», así que no creo que veamos grandes cambios en este sentido.

La versión de Cyberpunk 2077 para las consolas de nueva generación, Xbox Series S incluida, raya a un nivel más que aceptable y ofrece una experiencia muy cercana a la que podemos disfrutar en un PC de gama media, aunque para disfrutar de verdad de todo lo que puede ofrecer dicho juego necesitamos contar con una configuración de gama alta.

Es cierto que, incluso configurado en calidad media y resolución 1080p, Cyberpunk 2077 ofrece un apartado técnico soberbio, gracias a la amplitud de Night City, a la cuidada ambientación y a su escalado tanto en horizontal como en vertical. Sin embargo, configurarlo en calidad máxima marca un salto enorme y nos permite entender por qué estamos ante un juego que, de verdad, merece ser considerado como de nueva generación, tanto que, de hecho, ni siquiera las consolas de nueva generación no son capaces de moverlo de forma verdaderamente óptima.

Como dije en su momento, creo que CD Projekt RED no debería de haber lanzado la versión de Cyberpunk 2077 para las consolas de la generación anterior, al menos no en su estado inicial. El parche 1.05 ha pulido bastante las cosas, sobre todo a nivel de rendimiento, pero la calidad gráfica que presenta en Xbox One y PS4 sigue siendo muy difícil de digerir, y por ello sigo sin recomendar su compra en ambas plataformas.

PS4 Pro y Xbox One X tienen un acabado técnico más cuidado gracias al aumento de la resolución, pero tampoco termina de convencerme. PS5 y Xbox Series X cambian por completo la situación, y son las únicas consolas donde realmente podemos disfrutar bien de Cyberpunk 2077, ya que son capaces de moverlo a 60 FPS y sin tirones ni errores graves de carga, gracias al SSD que utilizan.

¿Ha cumplido CD Projekt RED las expectativas de venta de Cyberpunk 2077?

Pues no, pero te sorprenderá saber que tampoco ha quedado muy por detrás. Los analistas esperaban que dicho juego alcanzase los 15 millones de copias vendidas, una meta que se le ha escapado por 2 millones de unidades.

Me gustaría saber cuántas unidades de Cyberpunk 2077 se han vendido en Xbox One y en PS4, y qué plataforma ha sido la que ha registrado la mayor cantidad de devoluciones. De momento parece que me quedaré con la duda, aunque imagino que habrán sido las consolas de la anterior generación las que más devoluciones habrán registrado.

Si queréis descubrir todo lo que ofrece Cyberpunk 2077 a nivel de calidad gráfica no os perdáis nuestro análisis técnico.