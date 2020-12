Apple ha reservado toda la producción de TSMC en 3 nm

El mercado de los semiconductores se encuentra en una situación complicada, y Apple tiene claro que no quiere sorpresas. El gigante de Cupertino es plenamente consciente de la importancia que tienen las obleas de silicio en su estrategia a medio y largo plazo, y por ello no ha dudado en adquirir toda la producción de obleas en proceso de 3 nm que fabricará TSMC. Sí hablamos en futuro, y es que, como sabrán muchos de nuestros lectores, la compañía taiwanesa todavía no ha completado la transición a dicho proceso.

Entiendo que para más de uno de nuestros lectores este movimiento por parte de Apple pueda parecer precipitado, inadecuado o incluso exagerado, pero la verdad es que tiene mucho sentido, y os vamos a contar por qué. La demanda de semiconductores se encuentra en alza, eso no admite discusión, una realidad que, unida a los problemas productivos y a la incapacidad de los grandes del sector de «cocinar» suficientes obleas para abastecer adecuadamente a sus clientes, ha generado una escalada de precios y una carrera por asegurarse un mínimo de suministro a medio y largo plazo.

No estamos exagerando, recordad lo que os contamos en su momento en este artículo, donde hablamos de los problemas que había tenido AMD para repartir entre sus nuevos productos el suministro de obleas de silicio que tenía aseguradas. La mayoría de esas obleas fueron para fabricar las APUs de PS5 y Xbox Series X-Series S, una parte menor fue para fabricar CPUs Zen 3 y una mínima parte se destinó a las Radeon RX 6000. Todos conocemos el resultado, y la enorme escasez que hay actualmente de esos productos.

Se comenta que el suministro de consolas, CPUs y tarjetas gráficas de nueva generación empezará a remontar durante el primer trimestre del año, pero todavía no sabemos realmente hasta qué punto, es decir, no está claro si se producirá una normalización total, cosa poco probable, la verdad, o si por el contrario solo veremos pequeñas reposiciones de stock que tendrán un impacto mínimo (sin duda, lo más probable).

¿Por qué es tan importante para Apple asegurarse un buen suministro?

En el caso de Apple, la historia es muy sencilla. La compañía de la manzana diseña sus propios SoCs serie A basados en la arquitectura ARM, los cuales se utilizan los iPhone, iPad y también en los Apple TV y iPod. Esos SoCs están fabricados por TSMC, y lo mismo ocurre con los recién estrenados Apple M1.

Si Apple no recibe suficientes obleas de silicio, no puede fabricar una cantidad elevada de los dispositivos que acabamos de citar, ya que no tiene los SoCs necesarios para ello, y tampoco tendría unidades del Apple M1 para sus equipos Mac y MacBook. Obvia decir que esto podría tener consecuencias desastrosas en los ingresos de Apple, una compañía que todavía depende enormemente de las ventas del iPhone para mantener sus ingresos.

Al contratar con TSMC la compra de toda la producción de chips en 3 nm, la compañía de la manzana se asegura que no tendrá problemas de suministro, o que estos no serán, al menos, tan marcados como los que tendrán que asumir otras compañías que quieran diseñar semiconductores basados en dicho proceso. Estas deberán recurrir a otros grandes del sector, como Samsung por ejemplo, aunque no sabemos cuándo logrará la compañía surcoreana completar su transición a ese proceso (ni la calidad del mismo), y tampoco tenemos claro qué tasa de éxito por oblea serán capaces de alcanzar.

Se rumorea que la producción en masa bajo el proceso de 3 nm de TSMC dará comienzo en 2022, y que la compañía taiwanesa será capaz de fabricar unos 600.000 chips funcionales al año, lo que supone unos 50.000 chips al mes. Es una cifra bastante baja, la verdad, pero imaginamos que a partir de 2023 la tasa de éxito por oblea debería mejorar de forma notable.

Si todo va según lo previsto, el SoC Apple A16 debería ser el primer chip fabricado en proceso de 3 nm de TSMC, y se utilizará en los iPhone 14, cuyo lanzamiento tendrá lugar en septiembre de 2022 (tanto el nombre como la fecha son una estimación personal).