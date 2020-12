La desarrolladora Sera Tonin Brocious ha conseguido ejecutar juegos de Nintendo Switch en un Mac con SoC Apple M1, un chip basado en la arquitectura ARM, la misma que utiliza el SoC Tegra X1 que utiliza la consola portátil de Nintendo, aunque ambos cuentan con una capa de personalización diferente.

En general, el chip de Apple es mucho más potente, ya que cuenta con una CPU de ocho núcleos basada en una arquitectura más actual, y viene con una GPU que ofrece más del doble de potencia que la solución que integra la portátil de Nintendo. Sin embargo, ha sido necesario recurrir a la emulación para poder mover los juegos de Nintendo Switch en la plataforma de Apple, y esto tiene una penalización importante en el rendimiento, como ya sabrán muchos de nuestros lectores.

La emulación permite ejecutar juegos y programas desarrollados para plataformas concretas en otras que no podrían, de ninguna manera, moverlos de forma nativa, pero con un coste importante en materia de rendimiento. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, y de hecho, no se trata de un problema limitado a pequeños desarrolladores, gigantes del calibre de Microsoft también han tenido que lidiar con esta cuestión (Windows 10 ARM y las aplicaciones Win32), e incluso la propia Apple en su transición de Intel a ARM.

Ya tenemos claro el coste de la emulación al ejecutar aplicaciones y juegos de forma no nativa, aunque en este caso el principal problema que ha presentado no se encuentra a nivel de hardware, sino de software. Es perfectamente comprensible ya que, como hemos dicho, el SoC Apple M1 es más potente que el SoC Tegra X1 que incorpora Nintendo Switch, y también viene acompañado de una mayor cantidad de memoria (8 GB en su configuración base frente a los 4 GB de la portátil de Nintendo.

La ejecución de juegos de Nintendo Switch ha recurrido, como hemos dicho, a la emulación, y por desgracia existen limitaciones técnicas en la biblioteca de tiempo de ejecución de MoltenVK que ha utilizado esta desarrolladora, lo que significa que, aunque los juegos arrancan y empiezan a cargar, solo tardan unos segundos en dejar de funcionar correctamente, como podemos ver en el vídeo adjunto.

No hay duda de que, con tiempo y recursos, este proyecto podría completarse sin problemas, y que acabaría funcionando de forma óptima, pero Nintendo tiene una postura clara en contra de la emulación de sus juegos, y tampoco tiene un interés especial para Apple, así que no creo que logre avanzar mucho más. Con todo, lo interesante es que este proyecto confirma que el SoC Apple M1 tiene un potencial claro que no se limita a la ejecución de aplicaciones profesionales, sino que se extiende a los videojuegos.

I’m so fucking proud of this. It only gets a few frames into the game before it hits the first MoltenVK limitation, but damn. pic.twitter.com/NcLIBLWOPz

— Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020