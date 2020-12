Google Chrome: Caché más segura, pero también más eficiente

Aunque desconocida para bastantes, la memoria caché es un elemento clave en el rendimiento. Desde navegadores como Google Chrome hasta procesadores con este tipo de memoria integrada, su presencia es una constante en el mundo de la tecnología, y de no ser por su capacidad de acelerar operaciones, en general el mundo se movería bastante más despacio de lo que lo hace hoy en día. No sería un cambio desmedido, pero sí bastante perceptible a simple vista.

Así pues, y como ya imaginarás, son muchos los ingenieros y técnicos que, a lo largo del mundo, trabajan en mejorar el funcionamiento de este tipo de memoria en sus múltiples aplicaciones. En bastantes casos, el foco de dichos trabajos está en el rendimiento, en acelerar aún más su rendimiento, pero hay otros aspectos fundamentales, y uno de ellos es la seguridad. Y es el caso de un cambio reciente de Google Chrome, que desde su versión 85 emplea un sistema distinto para gestionar la caché.

Hasta esa versión del navegador, todos los elementos de la caché de los diferentes sitios que visitamos se almacenaban juntos, dando lugar a un potencial problema de seguridad, ya que un elemento malicioso de una página web tenía la posibilidad de llamar a un elemento de la caché de otra página / servicio, dando pie así a posibles ataques de canal lateral. Google Chrome 85 y las versiones posteriores ya no emplean un único almacén para la caché, en su lugar genera un almacén específico para cada sitio, acabando así con esta amenaza. Ahora, cada sitio puede leer, exclusivamente, los elementos de su propia caché.

«Esto [en referencia a la caché única] abre el navegador a un ataque de canal lateral en el que un sitio puede detectar si otro sitio ha cargado un recurso al verificar si está en la caché. Eso suena inofensivo, pero se puede usar para muchas acciones nefastas, como descubrir lo que hay en tu bandeja de entrada, contactos, etc.«, explican los ingenieros de Google Chrome, Josh Karlin y Shivani Sharma, en un documento sobre la gestión de la caché en Google Chrome.

Las versiones de Google Chrome desde la 85 hasta la actual, la 87, han empleado este nuevo sistema, pero ahora los desarrolladores del navegador se están planteando introducir un pequeño cambio para mejorar la eficiencia de la caché. El problema es que, al crear un almacén exclusivo para cada sitio, por razones de eficiencia se ha reducido su tamaño, y cuanto menos contenido se puede almacenar, más necesario será volver a recuperar elementos desde el servidor, en vez de desde la caché.

Así pues, la función que ya se está probando, como podemos leer en Bleeping Computer, pasa por incrementar el tamaño asignado a la caché de cada sitio. El objetivo es, claro, que Google Chrome pueda tener una réplica en local de más elementos, acelerando así sustancialmente la velocidad de carga de las páginas visitadas.

Y no, por si lo estás pensando, esto no se debería traducir en que Google Chrome necesite todavía más memoria RAM, ya que estamos hablando de la caché que se almacena en disco, no de los elementos que puedan permanecer cargados en memoria para que el acceso a los mismos sea virtualmente inmediato. Y en cuanto al consumo de memoria, la buena noticia es que también están trabajando en ello.