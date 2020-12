Aunque las últimas semanas hemos hablado principalmente de las vacunas de Moderna el tándem formado por Pfizer y BioNTech, no debemos olvidar la de AstraZeneca. Y es que si las dos primeras ya han sido aprobadas, su distribución ya está en marcha y ya se han producido las primeras vacunaciones, la apuesta de AstraZeneca contra la Covid-19 también podría estar a punto de recibir el visto bueno por parte de las autoridades británicas (es cuestión de días, afirman algunos medios) y, por lo tanto, su distribución podría ser inminente.

El problema es que, de la mano de las primeras vacunaciones, también hemos recibido noticias de nuevas cepas del virus, de las que lo más destacable es su mayor nivel de contagiosidad. Tanto que los primeros países en los que se ha identificado esta nueva cepa de coronavirus, Reino Unido, Sudáfrica y Japón se enfrentan a restricciones de salida de sus ciudadanos de sus países de origen, además de a un endurecimiento de las medidas que deben adoptar para reducir el número de contagios.

La nueva cepa, así como las que estén por venir, son una de las principales preocupaciones prácticamente desde que se empezó a hablar de cómo combatir al patógeno. Y es que, al igual que ocurre año tras año con la gripe, el coronavirus también muta, haciendo que la «formación» que recibe el sistema inmune para enfrentar al virus ya no resulte útil contra la nueva variante del año. Este es un asunto que preocupa a los laboratorios que, como AstraZeneca, llevan meses trabajando en la vacuna sobre la cepa primigenia de la variante del coronavirus responsable de la Covid-19.

Hace unos días, el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, afirmó que hay una posibilidad relativamente alta de que la vacuna de Pfizer-BioNTech sea efectiva contra variantes. Y hoy podemos leer en The Sunday Times una entrevista a Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, en la que se pronuncia exactamente en el mismo sentido, es decir, planteando que la vacuna de AstraZeneca podría ser efectiva contra las nuevas cepas, y que al igual que BioNTech, tienen razones para pensar que es así.

Un «es posible» no es una evidencia, claro, será necesario hacer nuevas pruebas que permitan comprobar si las vacunas de AstraZeneca y de Pzifer-BioNTech (y eventualmente también la de Moderna) realmente son efectivas contra estas nuevas cepas. No obstante, si la mutación del patógeno no ha afectado a la parte del mismo directamente responsable de la infección, es decir, a sus espículas, hay razones para ser muy prudencialmente optimista. Esperemos que no se equivoquen.