Hace un mes repasamos el coste de fabricación del iPhone 12 Pro, y vimos que Apple tiene que pagar un total de 406 dólares por cada unidad. Dicho coste incluye, únicamente, el precio de los componentes, el montaje y las pruebas básicas de funcionamiento, lo que significa que quedan fuera otros tan importantes como los gastos asociados a la logística, la publicidad y la investigación y el desarrollo.

Es evidente que fabricar un smartphone y comercializarlo es mucho más que meter componentes en un chasis. Apple es una de las compañías que más invierte en publicidad, diseña sus propios SoCs serie A y tiene que asumir, además, unos gastos importantes en materia de logística e importación al tener casi toda la producción del iPhone localizada en China.

Con todo, Apple vende el iPhone 12 Pro por un precio de 1.159 euros, lo que significa que juega con un margen bastante generoso, y que obviamente no tiene problemas para conseguir unos ingresos elevados por unidad vendida, ¿pero cuánto le cuesta a la compañía de la manzana mordida fabricar un iPhone 12? Vamos a descubrirlo.

Coste de fabricación del iPhone 12: 415 dólares

Esa es la cifra que nos deja la investigación que ha llevado a cabo la firma Counterpoint. Debo decir que me parece demasiado elevada, más que nada porque supera el coste de fabricación del iPhone 12 Pro que vimos en su momento, pero esto tiene dos explicaciones posibles:

Puede que Apple haya tenido que asumir un incremento de costes en la cadena de suministros, derivada de la pandemia de la COVID-19, de la escasez de materiales y de la alta demanda.

en la cadena de suministros, derivada de la pandemia de la COVID-19, de la escasez de materiales y de la alta demanda. También puede que nos encontremos ante una cifra con un cierto margen de error, ya que el estudio de la fuente se basa en un análisis aproximado que parte del estado actual de la cadena de suministros.

En cualquier caso, la diferencia no es especialmente grande, y la cifra que nos da Counterpoint tiene mucho sentido, ya que se mueve en la franja de los 400 dólares. Entre los cambios que más han incrementado el coste de fabricación del iPhone 12 destaca el uso de un panel OLED, que supone un encarecimiento de 23 dólares, y la integración de un módem 5G y del nuevo sistema de recepción y de antena, que elevan los costes en 34 dólares.

La gráfica que encontraréis justo encima de estas líneas recoge los aumentos de costes que han representado cada uno de los componentes utilizados en el iPhone 12. En total, el coste de fabricación del iPhone 12 se ha incrementado en 72,5 dólares.

Como en el caso anterior, estos costes no incluyen los asociados a la logística, la investigación y el desarrollo, y los de publicidad. A pesar de todo, esto no debería ser un problema para Apple, ya que el iPhone 12 tiene un precio de 909 euros, lo que significa que, como ocurre con el iPhone 12 Pro, la compañía que dirige Tim Cook tiene un margen de beneficio bastante amplio. Por otro lado, no debemos olvidar que la eliminación del cargador y de los auriculares ha permitido a Apple reducir costes.