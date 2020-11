Apple iPhone 12, análisis: el iPhone de la Generación 5G

La nueva generación de iPhone, los modelos 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max, se presentó el pasado 13 de octubre en una keynote en la que, tras ver una impresionante panorámica del Apple Park, con la luz del amanecer entrando por sus cristaleras y pasillos circulares, apareció Tim Cook, CEO de Apple, que dio paso al primer anuncio, el HomePod mini, un altavoz inteligente (por llamarlo de alguna manera, ya que también podría denominarse como asistente inteligente) que sale a la venta el próximo 16 de noviembre por 99 euros.

Tras el «aperitivo» de lo que todos estábamos esperando, que claramente era la nueva generación de iPhone, Tim Cook se «trasladó» al Steve Jobs Theater, totalmente vacío esta vez por imperativo de la pandemia, y comenzó con la frase «y ahora hablemos del iPhone…» una keynote preparada para dar a conocer los nuevos modelos del smartphone de Apple, todos ellos integrantes de la que podríamos llamar Generación 5G.

iPhone 12 y iPhone 12 Pro: parecidos, pero no iguales

La semana pasada publicamos el análisis del iPhone 12 Pro, un modelo con el que guarda muchas similitudes y que será un gran competidor en cuanto a ventas ¿Qué es lo que une al iPhone 12 y al iPhone 12 Pro? Muchísimas cosas.

Para empezar, comparten la pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución 2.532 x 1.170 píxeles a 460 ppp y protección Ceramic Shield. Ambos incorporan el procesador Apple A14 Bionic, batería de 2.815 mAh y cámara frontal de 12 Mpx f/2,2, pero además tienen unas dimensiones (146,7 x 71,5 x 7,4 mm) idénticas y su sistema operativo es iOS 14.

Y qué les diferencia. El peso (164 gramos del 12 frente a los 187 gramos del 12 Pro), los colores, la memoria RAM de 4 Gbytes del 12 frente a los 6 Gbytes del Pro y las capacidades de almacenamiento: 64 / 128 / 256 GB para el 12 y 128 / 256 / 512 GB para el 12 Pro.

Además, el sistema de cámaras es ligeramente diferente (la principal de 12 Mpx f/1,6 y el ultra gran angular de 12 Mpx f/2,4 es común, pero el único que tiene teleobjetivo 12 Mpx f/2,0 es el 12 Pro), la grabación de vídeo HDR con Dolby Vision hasta 30 fps del 12 no alcanza los 60 fps del 12 Pro y, como es lógico, el precio no es igual: el 12 comienza en 909 euros y el 12 Pro en 1.159 euros.

Donde también son como hermanos gemelos es en la compatibilidad con el nuevo cargador inalámbrico MagSafe para el iPhone, que se vende de manera separada por 45 euros, sin el adaptador de corriente USB-C de 20 W, que tiene un precio de 25 euros.

Cuento que el adaptador de corriente se vende por separado porque por primera vez en la historia del iPhone ese adaptador no va en la caja; sí incluye el cable, pero Apple ha dejado fuera el adaptador por motivos de sostenibilidad (esto lo comenzó haciendo con el Watch Series 6 y Watch SE).

Apple argumenta que eso le permite hacer que la caja del iPhone sea más pequeña y que por lo tanto la huella de carbono en su transporte y distribución se reduzca. Cuando compres un iPhone 12, no te olvides de comprobar que tienes el adaptador USB-C adecuado porque si no es así, tendrás que comprar uno. De todas formas, mantiene su puerto lightning, así que podrás seguir cargándolo con cargadores anteriores. Por cierto, tampoco se incluyen auriculares.

El iPhone 12 (izquierda) y el iPhone 12 Pro (derecha) son prácticamente iguales externamente, pero en estas dos fotografías apreciamos sus diferencias: en la parte trasera la más obvia es el sistema de cámaras, pero también observamos en el 12 Pro un cristal mate texturizado frente al acabado brillante del 12. Además, los bordes planos del 12 Pro son de tipo espejo, reflejando lo que hay alrededor.

Cambio de diseño y pantalla Super Retina XDR

El cambio de diseño es una de las novedades más llamativas de esta nueva generación de iPhone y, por qué no decirlo, la que probablemente haya provocado más controversia entre los usuarios, ya que en un diseño, por mucho que pensemos en aspectos ergonómicos, siempre está la parte más subjetiva de «me gusta o no me gusta», y ya sabemos que «para gustos hay colores».

La familia iPhone 12 abandona los bordes redondeados a los que nos ha tenido acostumbrados Apple desde el iPhone 6 hasta el iPhone 11, dando paso a bordes planos parecidos a los que vimos en su día desde el iPhone 4 al iPhone 5s.

Además, ahora tenemos una gama de colores a escoger (blanco, negro, azul, (PRODUCT)RED y verde) que es todo un acierto, así como carcasas de todo tipo de colores compatibles MagSafe que sirven tanto para el iPhone 12 como para el iPhone 12 Pro.

En las dos imágenes de arriba se puede ver el diseño de bordes redondeados del iPhone 11 Pro Max (izquierda) frente a los bordes planos del iPhone 12 Pro y el iPhone 12.

Qué decir de este cambio de diseño, pues que va sobre gustos. Personalmente me agradaba más el tacto al coger mi iPhone 11 Pro Max, aunque supongo que llevo tantas generaciones con el borde redondeado que será cuestión de acostumbrarme. Respecto a las cubiertas, la parte trasera es de acabado brillante y la frontal Ceramic Shield es, según Apple, hasta cuatro veces más resistente ante caídas gracias a los cristales nanocerámicos que hay en su interior. Yo no lo he probado, ni lo voy a hacer, pero parece que sí es mucho más resistente, como se puede leer en varias webs.

Otro dato interesante sobre la resistencia del iPhone 12 es su clasificación IP68, esto significa que podríamos sumergirlo hasta seis metros durante un máximo de 30 minutos y no tendría por qué estropearse. Y por supuesto, los nuevos terminales están protegidos frente a salpicaduras de líquidos como café y refrescos.

La pantalla Super Retina XDR es otro de los puntos fuertes del iPhone 12, ya que ofrece una relación de contraste de 2 millones a 1 y alcanza hasta 1.200 nits de brillo con una resolución, como ya he comentado, de 2.532 x 1.170 a 460 ppp.

Esto en qué se traduce, pues en que los negros son muy verdaderos incluso en áreas oscuras de fotos y vídeo, en que bajo condiciones de mucha luz solar la pantalla sigue viéndose muy bien, y en que los ángulos de visión son excelentes.

Eso sí, su refresco es de 60 Hz, por lo que la especulación de antes del lanzamiento que hablaba de una pantalla de 120 Hz fue solo eso, especulación. Y es que incluir 5G y una pantalla de 120 Hz en el mismo dispostivo habría provocado una bajada en la autonomía del terminal que Apple no puede permitirse.

La Generación 5G

Como comentábamos en el análisis del iPhone 12 Pro que publicamos hace una semana, aunque muchos usuarios no valoren el hecho de que el iPhone 12 sea la primera generación del teléfono de Apple con 5G porque su operador de telefonía móvil no ofrece esta conectividad o porque todavía las zonas de cobertura de esta tecnología son manifiestamente mejorables, no tendría sentido analizar el nuevo terminal sin reconocer el valor que aporta esta característica, demandada ya en su día cuando los de Cupertino lanzaron el iPhone 11.

Durante el último año, frente al aumento de competidores que ya incluyen conectividad 5G en sus nuevos terminales, Apple ha estado buscando la mejor forma de incluir esta prestación sin que afecte dramáticamente a la autonomía de sus terminales.

La cobertura de 5G, incluso en una ciudad como Madrid, es «caprichosa». En la imagen de arriba se muestra la puntuación de un test de velocidad 5G frente a la imagen de abajo en la que se ve la misma prueba en 4G (realizada a horas distintas y en sitios diferentes, pero ambos en el centro de Madrid). Es solo un ejemplo, ya que obtuvimos, principalmente en 5G, velocidades de todo tipo.

En la nota de prensa lanzada por Apple el pasado 13 de octubre, decían: «El iPhone 12 tiene más bandas 5G que cualquier otro smartphone y ofrece la mayor cobertura 5G en todo el mundo…. La tecnología 5G del iPhone agiliza las cargas de contenido y las descargas, mejora la calidad del vídeo en streaming, hace que los juegos respondan mejor y permite interactuar en tiempo real con las apps y usar FaceTime en alta definición, entre otras muchas cosas. Los clientes además podrán disfrutar de una conexión rápida y segura, reduciendo la necesidad de conectarse a puntos WiFi públicos».

Y sí, tienen razón, cuando la conectividad 5G sea una realidad extendida entre la mayoría de los usuarios, habrá muchos usos del smartphone que cambiarán a mejor, como por ejemplo las actualizaciones del sistema operativo, que se podrán hacer en cualquier momento sin tener que esperar a llegar a la WiFi de casa o la oficina, compartir vídeos a resoluciones muy altas (4K en adelante), descargar archivos muy pesados en pocos segundos o disfrutar como nunca se ha hecho de juegos online que se benefician de la baja latencia del 5G.

Sin embargo, y volviendo al problema de la autonomía, es lógico que Apple le haya dado muchas vueltas hasta incorporar 5G a sus terminales. Según leemos en las pruebas realizadas por Tom´s Hardware, basadas en utilizar redes 4G o 5G para navegar continuamente por diferentes páginas web a un ritmo de 30 segundos y con 150 nits de brillo de pantalla, la duración de la batería del iPhone 12 ha sido de 8 horas y 25 minutos, frente a las 11 horas y 16 minutos alcanzadas (por supuesto solo en 4G) en el iPhone 11 o las 10 horas y 24 minutos (de nuevo solo en 4G) del iPhone 11 Pro. Es decir, los iPhone 12 consumen casi un 20% más de batería cuando trabajan con 5G.

Teniendo en cuenta estos resultados, no es de extrañar que Apple haya incluido en sus iPhone 12 el modo Smart Data, que evalúa la necesidad de utilizar 5G y equilibra el uso de datos, la velocidad y el consumo en tiempo real para que el dispositivo tenga más autonomía.

Sistema de doble cámara

Frente al iPhone 12 Pro, el iPhone 12 no incorpora la tecnología LiDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), que aplicada a la fotografía permite aplicar efectos como desenfoque o bokeh, o mejorar los retratos nocturnos.

El iPhone 12 cuenta con un sistema de cámara dual de 12 Mpx. El ultra gran angular tiene una apertura de f/2,4, lente de cinco elementos, campo de visión de 120º y ahora admite modo nocturno; mientras que el gran angular su apertura es de f/1,6, la lente es de siete elementos y dispone de estabilización óptica de la imagen.

Una ausencia que creemos importante en este modelo es la de zoom óptico 2x, aunque sí contamos con un zoom digital 5x que podemos seleccionar desde la aplicación de la cámara con un movimiento del dedo.

Comparativa de imágenes tomadas con el iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 y iPhone 12 Pro.

Modo nocturno del iPhone 12.

Modo nocturno del iPhone 12 (abajo con Ultra Gran Angular).

Instantáneas diurnas tomadas con el iPhone 12.

Modo retrato en el iPhone 12 con luz natural.

En cuanto al vídeo, la gran novedad es que graba vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 fps, así como vídeo 4K a 24, 30 o 60 fps, 1080p HD a 30 o 60 fps y 720 HD a 30 fps. Dispone de estabilización óptica de imagen para vídeo (gran angular), zoom óptico de alejamiento x2 y zoom digital de hasta x3.

Vídeo nocturno 4K a 30 fps

Vídeo nocturno 4K a 60 fps

Conclusiones

El iPhone 12 supone un paso importante frente al iPhone 11 e incluso se permite «tratar de tú a tú» en muchos aspectos a su «hermano mayor», el iPhone 12 Pro, lo que puede convertirle en el iPhone más vendido de la Generación 5G, ya que difumina la línea que divide a los modelos estándar de los pro.

La calidad de la pantalla Super Retina XDR, el rendimiento del procesador A14 Bionic, su conectividad 5G y el sistema de cámara dual hacen que el iPhone 12 obtenga nuestro galardón de «Producto Recomendado».