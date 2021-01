Gracias a una filtración hemos podido ver el diseño final del Galaxy A32 5G, un smartphone de gama media económica que será la gran apuesta del gigante surcoreano para llegar a aquellos usuarios que tienen un presupuesto ajustado, pero que quieren dar el salto al 5G.

Ya habíamos leído algunas cosas del Galaxy A32 5G en rumores anteriores, pero nada tan interesante, y fiable, como esta nueva información. Los renders que acompañamos en este artículo son muestras de alta calidad para prensa, y tienen un alto grado de fiabilidad. Con esto quiero decir que, salvo sorpresa, podemos dar casi por sentado que el diseño que vemos en dichas imágenes será el que utilizará Samsung en el Galaxy A32 5G.

Entrando a analizar el diseño, nos encontramos con un frontal clásico, donde vemos un acabado todo pantalla con unos bordes bastante marcados para los tiempos que corren. En la parte superior vemos que la cámara frontal se integra en una muesca con forma de gota de agua, una terminación menos atractiva que la isleta circular flotante que podemos encontrar en otros modelos.

Si miramos la parte trasera, la cosa se pone mucho más interesante. Tenemos una configuración de cuatro cámaras que no se integran en ningún tipo de isleta o espacio concreto, si no que queda como «flotando» en la carcasa. Debo decir que me gusta bastante el resultado, y creo que es un movimiento acertado por parte de Samsung.

No tengo confirmación de los materiales que podría utilizar Samsung en este smartphone, pero dado que se trata de un modelo de gama media económico, lo más probable es que venga construido en policarbonato (plástico).

Posibles especificaciones y precio del Galaxy A32 5G

Pantalla IPS de 6,5 pulgadas Resolución FHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) Procesador MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G Memoria 4 GB-6 GB Almacenamiento 64 GB-128 GB Cámara frontal 20 MP Cámara trasera Configuración cuádruple:

48 MP, sensor principal

8 MP, gran angular

5 MP, macro

5 MP, sensor de profundidad Conectividad Wi-Fi, 5G, 4G LTE / 3G / 2G, Bluetooth, NFC, USB-C Batería Sin concretar Dimensiones Sin concretar Sistema operativo Android 11

Como podemos apreciar, el Galaxy A32 5G encaja sin problema dentro de la gama media, pero gracias al SoC MediaTek Dimensity 720 con módem 5G integra el conocido estándar de última generación, y es capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento, ya que está equipado con una CPU de ocho núcleos y con una GPU Mali-G57 MC3. Se sitúa un peldaño por debajo del MediaTek Dimensity 820 5G, pero la diferencia entre ambos no es muy grande.

El lector de huellas dactilares no se aprecia en la parte trasera, y la pantalla utilizada es de tipo IPS, lo que significa que dicho elemento irá integrado en el lateral, un enfoque que Samsung ha utilizado en muchos de sus smartphones de gama media. Se comenta que la compañía podría lanzar, además, una versión del Galaxy A32 5G limitada a la conectividad 4G. No está confirmado, pero tiene sentido, ya que sería más económico y le permitiría cubrir un mayor rango de precios.

Todavía no tenemos detalles sobre el precio de venta, pero viendo la posición que ocupa el Galaxy A42 5G, tengo claro que debería posicionar entre los 249 y los 299 euros.