La pandemia de la COVID-19 nos ha dejado unas navidades atípicas y un año tan complicado que los mejores regalos han sido, sin duda, gozar de buena salud, tener trabajo y poder disfrutar, aunque sea un poco, de nuestros seres queridos.

Nunca fue tan cierto aquello de que tenemos que perder algo para aprender a valorarlo como realmente merece. Esa es una de las lecciones más importantes que nos dejan 2020 y la pandemia de la COVID-19, y parece que, por desgracia, nos va a tocar «repasarla» durante unos cuantos meses más. Viendo el lado positivo solo puedo decir una cosa, y es que, cuando llegue el momento, vamos a disfrutar como nunca todos esos abrazos, esos buenos momentos y esas «aventuras» que tenemos pendientes.

Mientras esperamos, queremos compartir con vosotros un nuevo artículo de opinión en el que vosotros sois el centro de atención. En este artículo, os animo que nos digáis, en los comentarios, qué regalos habéis recibido estas navidades, y qué componente (o componentes) de vuestro PC os gustaría actualizar en 2021.

Navidades de 2020 y regalos: un año complicado

La verdad es que quería hacerme con una PS5, más que nada por disfrutar de los exclusivos de Sony y por aprovechar todo lo que tengo acumulado de los últimos años jugando con una PS4, pero al final no pudo ser. Mi pareja sabía que me hacía ilusión y que iba a ir a por una, así que me dijo con total confianza que me la regalaba ella, que lo dejara en sus manos.

Por desgracia, los problemas de falta de stock, unidos al daño que han hecho los revendedores, le impidió encontrar una unidad a un precio razonable. Llegó a preguntarme en su momento si había alguna alternativa, pero como sabrá la mayoría de nuestros lectores la única opción era buscar en webs de reventa y comprar una unidad a un precio inflado. Al final le dije que desistiera, que no me corría una prisa loca, y que no pasa nada.

Resulta muy curioso, ya que iba a tener un único regalo tecnológico, y al final acabé teniendo varios no tecnológicos que me gustaron también muchísimo, como por ejemplo la figura de «Vault Girl», de Fallout 4, y la de C-18 Glitter and Glamour, con las que he ampliado mi colección. También recibí una figura de V, de Cyberpunk 2077, bastante ropa, un par de juegos que tenía pendientes para PS4 y un perfume.

No me puedo quejar, aunque una de las cosas más importantes para mí ha sido poder cerrar otro año más con vosotros, y precisamente 2020 fue uno de los mejores años de toda la historia de MuyComputer. Ese ha sido uno de los mejores que «regalos» que he recibido este año, y me lo habéis hecho cada uno de vosotros, así que quiero daros las gracias.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué regalos habéis recibido estas navidades? Los comentarios son vuestros.