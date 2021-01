Apple vuelve a ser la marca más valiosa del mundo

Ponerle precio a una marca como Apple puede ser muy sencillo o terriblemente complejo. Tenemos, por una parte, los datos económicos, que encajan a la perfección en un Excel y nos permiten ajustar al milímetro el resultado final de la cuenta. Sumanos sus activos, restamos sus pasivos y ya está (bueno, entiendo que en realidad es más complejo que ésto, pero lo he simplificado para que se entienda mejor). Más fácil imposible, parece.

Por otra parte, sin embargo, tanto si hablamos de Apple como si lo hacemos de Microsoft, Google, Amazon, Facebook o Caramelos Paco, a la hora de intentar determinar su valor no debemos olvidarnos tanto del valor de la imagen como de las proyecciones, es decir, de las expectativas de lo que ocurrirá a corto y medio plazo. Y aunque las predicciones son un elemento común en el mundo económico-financiero, no hablamos de una ciencia exacta y, por lo tanto, la información que ofrecen nunca debe ser tomada al pie de la letra.

Comento esto porque me parece importante tenerlo en cuenta antes de abordar rankings como éste, y no porque no me parezcan interesante (al contrario), sino porque creo que, como se le atribuye a Plinio el Viejo, estas cosas hay que tomarlas siempre cum grano salis.

Hechas las pertinentes aclaraciones, según un estudio llevado a cabo por Brand Finance el valor de marca de Apple es de 263.400 millones de dólares, lo que la convierte en la marca más valiosa del mundo. Una posición que ya ha ocupado previamente (la última ocasión fue en 2016) y que, durante los últimos años, siempre ha sido ocupada por alguna empresa del ámbito tecnológico. Un sector que, por otra parte, siempre ocupa la mayoría de las posiciones del Top 10.

Esta es la lista de las diez marcas más valiosas en la actualidad:

Apple – 263.400 millones de dólares. Amazon – 254.188 millones de dólares. Google – 191.215 millones de dólares. Microsoft – 140.435 millones de dólares. Walmart – 93.185 millones de dólares. Facebook – 81.476 millones de dólares. Verizon – 68.890 millones de dólares. The Home Depot – 52.917 millones de dólares. AT&T – 51.372 millones de dólares. Disney – 51.244 millones de dólares.

Como puedes ver en la imagen inferior, Apple ha escalado dos posiciones desde el anterior estudio, empujando hacia abajo a Amazon y Google, mientras que Microsoft se mantiene en una también envidiable cuarta posición. Bajan también Disney, AT&T y Facebook, todas ellas una posición con respecto a su clasificación anterior. Y aunque todavía lejos de las posiciones de cabeza, la tecnológica que ha experimentado un mayor crecimiento entre el anterior estudio y el actual es AMD, que ha escalado nada menos que 186 puestos en el ranking, por lo que ahora es la empresa 287 en términos de valor de marca.

También puedes ver, como mencionaba anteriormente, el peso que tienen las tecnológicas en esta lista. Y es que salvo Walmart y The Home Depot (retail) y Disney, las siete compañía restantes, empezando por Apple y terminando por AT&T, copan el top 10 de marcas más valiosas. Un recordatorio más de lo importante que ha terminado siendo la tecnología en nuestras vidas y nuestra sociedad. Puede que incluso demasiado, pienso en algunas ocasiones.