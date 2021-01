Microsoft Teams mejorará su gestión de memoria

Microsoft Teams, al igual que otros servicios de videoconferencia, ya sean para dos o más interlocutores, ha experimentado una auténtica explosión en su número de usuarios a lo largo de 2020. Evidentemente el coronavirus ha tenido mucho que ver en ello, pero lo cierto es que tanto los encuentros online entre familiares y amigos, como los enormes avances en el campo del teletrabajo que parecen haber venido para quedarse, nos hablan de un futuro en el que seguiremos empleando estos servicios. Quizá no de forma tan frecuente como en la actualidad, pero sin duda bastante más que en el pasado.

Su éxito, no obstante, también se ha traducido en que estos servicios han pasado a estar bajo un enorme escrutinio por parte de la comunidad, lo que ha dado lugar a situaciones como la de Zoom, que en vez de poder celebrar sus números de 2020, ha tenido que dedicar gran parte del año pasado a resolver sus múltiples problemas y a intentar lavar un poco su imagen. La situación de Microsoft Teams no es ni remotamente comparable, eso hay que aclararlo, pero lo cierto es que el servicio de Microsoft también ha recibido algunas críticas, la mayoría de ellas relacionadas con el consumo de recursos.

En concreto, hablamos de la memoria RAM de los sistemas portátiles y de sobremesa (no parece afectar a las versiones de Android e iOS), y según se puede leer en el foro de feedback de Microsoft Teams, hay usuarios para los que el coste de tener abierta la aplicación se traduce en procesos que pueden superar un gigabyte de memoria en uso (en los primeros comentarios podemos ver el caso de un usuario en el que se alcanzaron 1,6 gigas).

Si has abierto la página de feedback de Microsoft Teams quizá no hayas reparado en un detalle, porque no resulta demasiado evidente… hasta que lo ves. Me refiero a la etiqueta WORKING ON IT, destacada en verde y fechada ayer mismo, el 26 de enero. Es decir, que Microsoft ha acusado recibo de este problema y, por lo que podemos deducir, o se ha puesto manos a la obra o lo ha añadido a la lista de tareas pendientes. Microsoft ha acusado recibo y ya está (o va a estar) manos a la obra.

¿Cómo lo van a resolver? ¿Cuándo llegarán los cambios? ¿Serán muy acusados? De momento ninguna de las preguntas al respecto tiene respuesta, solo tenemos el acuse de recibo, por parte de Microsoft, de que tiene que hacer algo con el consumo de memoria de Microsoft Teams, algo bastante importante en los sistemas de sobremesa, pero que gana todavía más importancia si hablamos de portátiles en escenarios de movilidad, ya que un mayor consumo de RAM se traduce en un mayor consumo eléctrico y, por lo tanto, una menor duración de la batería.