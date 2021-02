Sea por impulsividad o por accidente, los servicios como Instagram están acostumbrados a presenciar la eliminación de publicaciones, ya sean recientes o antiguas. Y cuando hablo de impulsividad señalo a cualquiera de las dos acciones: puede que publiquemos algo y luego nos arrepintamos de haberlo hecho (razón por la cual la eliminamos), o puede que un «calentón» nos lleve a borrar algo que habíamos publicado hace 10 minutos, 10 días o 10 meses. El problema llega cuando es el segundo caso y, pasados unos minutos o unas horas (puede que incluso unos días) nos arrepentimos de lo que hemos hecho.

El problema de eliminar una publicación, ya sea en Instagram o en cualquier otro servicio, es que hablamos de un proceso que no es reversible. Es decir, una vez que confirmas el borrado, ese contenido se perderá para siempre (bueno, hablemos con propiedad, esa copia del contenido), junto con las interacciones que se hayan generado alrededor. Likes, comentarios, etcétera, se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia (adivina qué película he vuelto a ver mientras comía). Y si tras pensarlo fríamente, decidimos que en realidad no queríamos eliminarla, pues ya será tarde.

Para evitar este problema, los responsables de la red social acaban de desplegar una nueva función, que se suma a las que te contamos hace unos meses, sobre la que informan en su blog, y que permite recuperar las publicaciones eliminadas recientemente. El despliegue de esta nueva función se ha iniciado hoy mismo y solo está disponible en la versión más actual de la app del servicio, por lo que es posible que todavía tarde unos días en ser accesible para todos los usuarios de Instagram.

Su funcionamiento es muy sencillo. A partir de ahora, cuando elimines una publicación de Instagram (todo tipo de publicaciones: fotos, vídeos, Stories, etcétera), esta dejará de ser visible para los usuarios de Instagram, pero no será totalmente eliminada, sino que se moverán a una nueva carpeta destinada, específicamente, a recoger estos elementos de manera temporal. Las Stories se conservarán durante 24 horas (el tiempo de vida estándar de este tipo de contenido) y el resto durante 30 días.

En este tiempo, el usuario podrá optar por restaurar, es decir, volver a publicar en Instagram dichos elementos o por eliminarlos definitivamente, algo que también ocurrirá si dejamos pasar el plazo de 30 días o 24 horas. Además, como medida de seguridad adicional, Instagram ha configurado esta nueva función para que sea necesario autentificarse tanto para restaurar publicaciones como para eliminarlas de manera definitiva.

Este control de seguridad, según Instagram, tiene la función de prevenir que los usuarios cuyas cuentas sean hackeadas puedan perder definitivamente sus publicaciones, algo que resulta relativamente común en este tipo de circunstancias. De este modo, si un usuario malintencionado elimina las publicaciones de otro, el propietario legítimo de las mismas dispondrá de hasta un mes para recuperarlas.