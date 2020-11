Tras la reciente celebración de su décimo aniversario, que ya llegó cargado de numerosas novedades, parece que Instagram todavía no ha terminado de presentar sus últimos cambios. Y es que la aplicación de Facebook acaba de anunciar hoy que pronto agregará nuevos botones rápidos para las funciones de «Compras», «Reels», «Me gusta» y «Crear».

Comenzando por las dos primeras, nos encontraremos con una pequeña sección dedicada enteramente a las tiendas y productos disponibles para comprar directamente desde la aplicación, así como una pestaña completa en la que se nos mostrarán algunas recomendaciones personalizadas y nuevas colecciones de productos, e incluso las selecciones de los editores seleccionadas por el canal @shop, con algunos vídeos e imágenes de personalidades más influyentes.

Por otra parte, la función de carretes Reels, se unirá como una alternativa a las actuales Stories, acercándose más al modelo de vídeos cortos de su principales competidor, TikTok y Snapchat. Sin embargo, lo más sorprendente de esto es el hecho de que Instagram se haya comprometido a añadir un acceso directo y una pestaña íntegramente dedicada a esta funcionalidad en su home, ya que se trata de un añadido implantado hace apenas unos meses después en los EE.UU., y que todavía no está implantado ni disponible para la totalidad de sus usuarios en todo el mundo.

Y es que la propia IGTV, sección estrella de Instagram para recopilar videos de formato largo, continúa sin haber recibido este trato dedicado en la pantalla de inicio dedicada, con un acceso limitado a través de la página Descubrir, lo que podría indicar la falta de interés en el formato, y el fuerte interés de la compañía en el formato de corta duración.

«No nos tomamos estos cambios a la ligera, no hemos actualizado la pantalla de inicio de Instagram a lo grande durante bastante tiempo«, compartía el jefe de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación del blog oficial, “pero la forma en que la gente crea y disfruta la cultura ha cambiado, y el mayor riesgo para Instagram no es que cambiemos demasiado rápido, sino que no cambiemos y nos volvamos irrelevantes«.

Por el momento no se ha confirmado la fecha de llegada de estos cambios, aunque se espera lleguen durante las próximas actualizaciones.