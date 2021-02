Apple Car: construido sobre la plataforma E-GMP de Hyundai

Después de años de silencio al respecto, en las últimas semanas el Apple Car, el proyecto de coche de Apple, parece haber vuelto con más fuerza que nunca. Todo empezó (de nuevo) pocos días antes de Navidad, con un informe de la Agencia Reuters del que ya te hablamos en su momento, y que señalaba que su llegada al mercado podría producirse en 2024. Un momento que Elon Musk aprovechó para recordar que los de Cupertino pudieron haber comprado Tesla en 2017, pero que no mostraron interés alguno en hacerlo.

Dado que hablamos de un proyecto que todavía tardará años en concretarse, no esperábamos más rumores y filtraciones al respecto, por lo que fue una sorpresa saber, unos días después, que el Apple Car podría ser fruto de una colaboración con Hyundai Motors. Y más aún, que la presentación del mismo podría tener lugar tan pronto como en marzo de este mismo año, mientras que el primer prototipo funcional vería la luz en algún momento del año que viene. Reconozco que me extraña que Apple anuncie algo más de un año antes de poder mostrarlo, aunque sea com prototipo, pero hablamos de motor, un sector en el que los tiempos son muy distintos a los del sector tecnológico.

Desde que se hizo «pública» dicha colaboración, algunas voces apuntaron a que Hyundai y algunos de sus directivos no terminan de tener clara la operación, y que temen que Apple pretenda que sus funciones en el mismo se limiten a ser el fabricante que ejecute los diseños del Apple Car llevados a cabo en Cupertino. Una preocupación comprensible, dado el control que le gusta tener a Apple sobre todos sus proyectos.

Sin embargo, y según podemos leer en Gizmodo, de momento el proyecto parece seguir adelante y, además, ya se habría definido un aspecto clave del mismo, y es que el Apple Car se construiría sobre la plataforma E-GMP de Hyundai. En caso de que no la conozcas, debes saber que fue presentada hace unos meses y que supone una importante y muy interesante apuesta de Hyundai por los vehículos eléctricos, ya que ha sido diseñada exclusivamente para los mismos, en vez de ser la adaptación de una plataforma para vehículos con motor de combustión, y que será empleada en la próxima versión del Hyundai Ioniq 5, así como un Kia que llegará próximamente al mercado.

La nueva plataforma de Hyundai tiene un factor que es clave para el Apple Car o, para ser más exactos, para Apple, y es que su diseño es bastante modular, lo que dicho de otra manera significa que podría adaptarse bastante bien a lo que sea que están ideando en Cupertino. Esto, sin duda, puede salvar un escollo en la relación entre ambas compañías, y permitir que Apple aproveche toda la experiencia de Hyundai, en vez de tener que aprender desde cero muchos aspectos de la industria del motor.

En cuanto a lo que tiene que ofrecer E-GMP al Apple Car, según Hyundai es capaz de proporcionar una aceleración de cero a cien kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos, y podría llegar a alcanzar una velocidad de más de 255 kilómetros por hora. Obviamente estas prestaciones cambiarán según el vehículo que se desarrolle sobre la misma, pero como punto de partida parece, sin duda, una excelente opción.

Ahora bien, esta nueva filtración plantea un «retraso» con respecto a lo que indicaban las anteriores, y es que según dicha información el Apple Car no verá la luz, es decir, no llegará al mercado hasta 2025, si bien en este caso hablamos de una predicción, no de una filtración. Tiene sentido, e incluso podría llegar a retrasarse más, hasta 2026 o 2027. Y es que si el diseño de cada nueva versión del iPhone le puede tomar a Apple entre 18 y 24 meses, y es un área que conoce muy bien, adentrarse en un sector tan complejo y tan desconocido para la marca, sin duda llevará bastante más tiempo.