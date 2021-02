Mike Spencer, Jefe de Relación con los Inversores, ha confirmado que el stock de Xbox Series X y Series S se mantendrá muy limitado durante los próximos meses, y ha dicho que no espera que la situación empiece a mejorar hasta el próximo mes de junio.

Debemos poner esta información en contexto, y es que estamos hablando de junio como el mejor escenario posible. Esto quiere decir que cabe la posibilidad de que la disponibilidad de Xbox Series X y Series S no mejore realmente hasta agosto, o incluso hasta septiembre. Esto encaja, precisamente, con las declaraciones de Lisa Su que vimos recientemente. La CEO de AMD apuntó también a la segunda mitad de 2021 como fecha del inicio de la recuperación de la escasez de chips.

Es muy importante poner en relación las palabras de Mike Spencer con las declaraciones de Lisa Su por una razón muy sencilla, y es que AMD es, al fin y al cabo, quien debe suministrar a Microsoft las APUs que esta necesita para poder fabricar sus consolas Xbox Series X y Series S. Sin dichas APUs, los de Redmond no pueden reponer stock, lo que significa que su dependencia de AMD es total en este sentido.

Paciencia, comprar Xbox Series X y Series S seguirá siendo prácticamente imposible

Y lo mismo está ocurriendo con PS5 desde que se produjo su lanzamiento. Las consolas de nueva generación se convirtieron en el objetivo de los especuladores y de los revendedores desde el principio, y estos no están dispuestos a sacrificar el dinero que han invertido en dichas consolas. Como vimos en este artículo, están drenando casi todas las reposiciones de stock que llegan al mercado, una estrategia que no va a cambiar a corto plazo.

Hasta que no se produzca una reposición de stock a gran escala, o se reduzca el interés en las consolas de nueva generación de forma notable (cosa poco probable, todo sea dicho), la situación que vivimos actualmente no va a cambiar. Con esto quiero deciros algo muy simple pero muy importante: que es probable que, incluso aunque el suministro mejore y se produzcan reposiciones de stock a partir de junio o de agosto, lo más seguro es que efecto de drenaje se mantenga a corto plazo, y que sigamos teniendo problemas para comprar consolas Xbox Series X y Series S, y también PS5.

AMD está haciendo todo lo que puede, pero la compañía de Sunnyvale depende de TSMC para poder producir sus chips (CPUs, APUs y GPUs) en proceso de 7 nm, y por desgracia el gigante taiwanés no da abasto para cubrir las necesidades de todos sus clientes, AMD incluida.

Son muchos los problemas que arrastra el sector de los semiconductores, aunque podríamos agruparlos en tres grandes claves: el efecto de drenaje que ha generado la especulación y la reventa, una capacidad productiva limitada e incapaz de cubrir los pedidos de los principales jugadores del sector, y una nueva fiebre de las criptodivisas, que ha disparado la demanda de algunos componentes de PC (tarjetas gráficas, principalmente).

Lo único que podemos hacer ahora mismo es tener paciencia, y no recurrir a revendedores ni a especuladores. Si quieres comprar las consolas Xbox Series X y Series S, si buscas una PS5, o si necesitas una tarjeta gráfica de nueva generación, espera, no caigas en el juego de los revendedores. No solo estarás tirando el dinero, sino que además, estarás contribuyendo a que este tipo de prácticas sean rentables, y a que se sigan produciendo.