Europol alerta de pruebas PCR de COVID-19 falsificadas

La Organización policial europea ha alertado del aumento de pruebas PCR de COVID-19 falsificadas circulando por el Viejo Continente. Usan software «oficial» aparentemente robado de laboratorios, impresoras de alta calidad y aplicaciones móviles para venderlos con precios entre 100 y 300 euros.

En plena tercera ola de la pandemia, con miles de muertos diarios, récord de contagios y una situación hospitalaria desbordada, solo nos faltaba que un grupo de irresponsables propagara conscientemente el virus entre países o regiones gracias a pruebas PCR de COVID-19 falsificadas. Teniendo en cuenta que el precio de los test oficiales es bastante más barato que el cobran los delincuentes podemos concluir que los que usan estos «servicios» son contagiados que buscan certificados negativos falsos para poder viajar sin restricciones.

Por lo que cuenta la Europol, la conocida banda mafiosa Rathkeale Rovers, que opera en varios países europeos, están utilizando una aplicación de teléfono móvil para «falsificar manualmente los resultados de las pruebas» que luego se venden a los viajeros. por cientos de euros. «Mientras se mantengan las restricciones de viaje debido a la pandemia, es muy probable que los delincuentes aprovechen la oportunidad de producir y vender certificados de prueba de Covid-19 falsos», advierte la Europol.

— Europol (@Europol) February 1, 2021