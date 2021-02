LG 27GP950 da el salto a los nuevos conectores HDMI 2.1

Sumándose a su último monitor gaming presentado, LG nos presenta el nuevo LG 27GP950, un monitor gaming ultraancho equipado con un panel Nano IPS 4K de 27 pulgadas, que llegará bajo el característico diseño gaming y elegante de la marca, un gran desempeño en juegos, y el respaldo del ansiado salto a la tecnología imagen de la nueva generación de HDMI.

Llegando como una actualización directa del 27GN950-B, volveremos a contar con unas resoluciones máximas a 4K y 144 Hz, aunque gracias al uso de una nueva entrada de banda HDMI 2.1, también podremos desbloquear una frecuencia de actualización de hasta 160 Hz bajo overclocking.

Así pues, si bien LG aún no ha confirmado qué tecnología de frecuencia de actualización variable admitirá el monitor, mirando atrás hacia el resto de modelos presentado por la marca, y según las especificaciones de su predecesor más directo, no sería de extrañar que el LG 27GP950 cuente con un soporte completo para AMD FreeSync Premium Pro, y el soporte básico de NVIDIA G-Sync.

En cuanto a su fecha de disponibilidad, la cuenta oficial de LG Reino Unido en Twitter ha confirmado que su modelo anterior, el LG 27GN950, se reabastecerá en febrero con lo que será el último lote antes de que LG suspenda este producto en marzo. Y es que la familia GN será reemplazada por los nuevos GP, incluido este nuevo monitor, a partir del próximo mes de abril.

Hi Cieran, the latest stock that went to the retailers sold out really quickly, but more stock is being delivered at the end of this month. We have been advised, however, that in March, this monitor will be discontinued and replaced by the 27GP950 in April. We hope this helps!

— LG UK (@LGUK) February 5, 2021