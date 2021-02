iPhone 12 Mini: su producción podría cesar en breve

Lo ocurrido con el iPhone 12 Mini es una muestra más de que nunca puedes esperar saber por completo cómo reaccionará el mercado ante un nuevo producto. Y es que desde que llegaron los primeros rumores sobre esta nueva versión, la más básica, de la nueva generación del smartphone de Apple, todo apuntaba a que seguramente sería la versión más vendida del mismo. ¿Por qué? Tan sencillo como evidente: su precio, es la opción más económica para tener un iPhone 12.

Una vez hecho oficial en la presentación de octubre, se confirmó la existencia del iPhone 12 Mini, y tras poder probarlo, confirmamos que se trataba de una excelente opción para muchos usuarios. Y no ya por ser el iPhone 12 más económico (que también), sino porque sus prestaciones no se veían mermadas con respecto a su hermano mayor (salvo su batería, claro), y su menor tamaño, que para algunos usuarios era un hándicap, para otros suponía una ventaja, pues en determinados casos resulta más cómodo.

Con esos mimbres, las expectativas de ventas del iPhone 12 Mini eran altas, muy altas, algunos analistas vaticinaron, como ya he mencionado antes, que sería la versión del iPhone 12 más vendida de esta generación, y aquellos que contaban con información privilegiada, señalaron que Apple había concentrado buena parte del esfuerzo de las líneas de producción en este modelo, mientras que las versiones Pro y Pro Max, las tope de gama, registraron un volumen de producción inferior. Algo más que comprensible, repito.

Sin embargo, y en contra de las expectativas, poco tiempo después de la salida a la venta de todos los modelos, se produjo lo que nadie esperaba: las ventas de los modelos Pro se situaron muy por encima de lo esperado, y al tiempo el iPhone 12 Mini no fue el fenómeno de ventas que cabía esperar y por el que Apple había apostado. No digo que no se haya vendido, ojo, también ha tenido buena acogida, pero ésta ha sido inferior a la esperada.

A consecuencia de ello, y según podemos leer en Phonearena, Apple podría dar por finalizada la producción del iPhone 12 Mini el próximo trimestre, pese a que todavía alrededor de medio año a la venta (nada apunta a que Apple piense en retirarlo prematuramente) entendiendo que ya cuenta con el stock necesario para satisfacer toda la demanda tanto presente como futura. Como contrapartida, algunos analistas esperan que se incremente la producción del iPhone 12 Pro Max, cuyas ventas estarían, desde su salida a la venta, por encima de lo previsto inicialmente tanto por Apple como por los analistas.

En lo que coinciden todos, al menos de momento, es en que la futura generación también contará con un modelo Mini. Las ventas del iPhone 12 Mini no parecen haber sido las que Apple esperaba, pero sí lo suficientemente buenas como para que merezca la pena mantenerlo en el catálogo. Con la ventaja, además, de que el aprendizaje vivido con esta generación será de gran ayuda para poder ajustar el volumen de producción de cada uno de los modelos. De todo se aprende, ¿verdad?