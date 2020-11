Apple iPhone 12 mini, análisis: pequeño en tamaño, pero no en características

La presentación de la familia iPhone 12 por parte de Apple el pasado 13 de octubre nos tenía reservada una pequeña sorpresa, aunque es cierto que desde hacía muchos meses se sabía que el iPhone 12 mini sería el modelo más asequible (y pequeño) de la familia iPhone 12 o que los nuevos smartphones de Apple serían cuatro.

Hace tiempo que Apple no logra mantener en secreto sus lanzamientos porque es prácticamente imposible con todas las filtraciones que se pueden producir, ya que nuevos productos como los iPhone 12 no solo involucran a departamentos propios de Apple, también hay fabricantes de componentes, cadenas de suministro, trabajadores de las fábricas donde se ensamblan, diseñadores de carcasas…

Sin embargo, hasta que Tim Cook, CEO de Apple, no aparece en el escenario del Steve Jobs Theater en la sede central de Apple en Cupertino (este año sin público, por motivos obvios de la pandemia), siempre queda la duda de si todas las filtraciones habrán dado en el clavo. En esta ocasión así fue, ya que se presentaron los modelos iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 mini: diferente tamaño, casi idéntico al iPhone 12

Salvo un par de diferencias que ahora comentaremos, y lógicamente sus dimensiones y peso, el iPhone 12 mini es idéntico al iPhone 12 que analizamos hace unos días.

Si nos vamos a la página de Apple donde se comparan los dos modelos, observamos que el iPhone 12 mini tiene unas dimensiones de 13,15 cms de alto x 6,42 cms de ancho y un grosor de 0,74 cms, todo ello en un peso de 133 gramos. Por su parte, el iPhone 12 comparte grosor, pero su altura es de 14,67 cms y tiene 7,15 cms de ancho, aumentando hasta los 162 gramos de peso.

La pantalla del iPhone 12 mini es de 5,4 pulgadas y la del iPhone 12 de 6,1 pulgadas; ambas Super Retina XDR (tecnología OLED) y un brillo máximo de 625 nits o de 1.200 nits HDR, pero la del mini con una resolucion de 2.340 x 1.080 píxeles a 476 ppp, mientras que la del iPhone 12 su resolución es de 2.532 x 1.170 píxeles a 460 ppp. Ambas pantallas tienen esquinas redondeadas acordes al diseño curvo de esta familia.

Por continuar con las diferencias, ambos modelos tienen una batería integrada de iones de litio que permite carga inalámbrica con cargadores MagSafe de hasta 15W o carga inalámbrica con cargadores compatibles Qi de hasta 7,5W, así como carga rápida (hasta un 50% en 30 minutos) con un adaptador de 20W o superior (todos los cargadores y adaptadores se venden por separado).

La batería del iPhone 12 mini es de 2.227 mAh y la del iPhone 12 de 2.815 mAh, una diferencia importante provocada por el tamaño y que se nota en su autonomía. Según los datos aportados por Apple, el iPhone 12 mini es capaz de reproducir hasta 15 horas de vídeo (el 12 se va a 17 horas), y esta diferencia afecta de manera similar al uso que hacemos de él a diario, aunque por supuesto con ambos modelos superaremos el día de uso (intensivo) sin mayores problemas.

Y como última diferencia encontramos el precio; el iPhone mini tiene diferentes precios a partir de 809 euros, mientras que el iPhone 12 comienza en 909 euros.

El resto, como hemos comentado, es idéntico. Podemos elegir entre cinco colores como son negro, blanco, (PRODUCT) Red, verde y azul; la capacidad de almacenamiento es de 64 GB, 128 GB o 256 GB, y están calificados como IP68, que significa que podríamos sumergirlos hasta seis metros durante un máximo de 30 minutos y no tendrían por qué estropearse.

Ambos están controlados por el chip A14 Bionic y tienen un sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran angular con apertura de f/1,6 y ultra gran angular con apertura f/2,4 y campo de visión de 120º, así como zoom óptico de alejamiento x2 y zoom digital hasta x5. Por cierto, los dos soportan el Modo Noche tanto en gran angular como en ultra gran angular.

En la grabación de vídeo es posible grabar en 4K a 24, 30 o 60 fps y, como gran novedad, disfrutar de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 fps (una diferencia frente a los modelos Pro que alcanzan los 60 fps), aprovechándonos tanto de zoom óptico de alejamiento x2 como de zoom digital hasta x3.

En cuanto a la cámara delantera, la llamada TrueDepth, es de 12 Mpx con apertura f/2,2 y posibilidad de disfrutar del Modo Retrato con efecto bokeh y control de profundidad. La iluminación de los retratos se puede elegir entre seis efectos diferentes: luz natural, luz de estudio, luz de contorno, luz de escenario, luz de escenario mono y luz en clave alta mono.

Por último, y no por ello menos importante, ya que es sin duda una de las características clave de la nueva familia, ambos modelos pertenecen a la Generación 5G. Cuando se presentó el iPhone 11 se especuló que podía incluir conectividad 5G, pero Apple prefirió no dar este paso seguramente condicionado por el consumo que esta tecnología somete a la batería.

Como queda claro en las pruebas realizadas por Tom´s Hardware, basadas en utilizar redes 4G o 5G para navegar continuamente por diferentes páginas web a un ritmo de 30 segundos y con 150 nits de brillo de pantalla, la familia iPhone 12 consume casi un 20% más de batería cuando se conecta con 5G.

La duración de la batería del iPhone 12 mini fue de 7 horas y 28 minutos frente a las 8 horas y 25 minutos del iPhone 12, o las 9 horas y 6 minutos del iPhone 12 Pro, o las 10 horas y 53 minutos del iPhone 12 Pro Max, el verdadero gigante en autonomía gracias a su batería de 3.687 mAh.

Teniendo en cuenta estos resultados, no es de extrañar que Apple haya incluido en sus iPhone 12 el modo Smart Data, que evalúa la necesidad de utilizar 5G y equilibra el uso de datos, la velocidad y el consumo en tiempo real para que el dispositivo tenga más autonomía.

Aunque la tecnología 5G dista mucho de ofrecer velocidades constantes y homogéneas (no somos capaces de superar los 370 Mbps, moviéndonos la mayoría de las veces entre 170 Mbps, 150 Mbps o incluso 110 Mbps, como podéis ver en las imágenes), cuando la conectividad 5G sea una realidad extendida entre la mayoría de los usuarios, habrá muchos usos de los smartphones que cambiarán a mejor.

Me refiero por ejemplo a las actualizaciones del sistema operativo, que se podrán hacer en cualquier momento sin tener que esperar a llegar a la WiFi de casa o la oficina, compartir vídeos a resoluciones muy altas (4K en adelante), descargar archivos muy pesados en pocos segundos o disfrutar como nunca se ha hecho de juegos online que se benefician de la baja latencia del 5G.

iPhone 12 mini y su sistema de doble cámara

Como ya comentamos en el análisis del iPhone 12, frente a la familia Pro, el iPhone 12 mini no incorpora la tecnología LiDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), que empleada en la fotografía permite aplicar efectos como desenfoque o bokeh, o mejorar los retratos nocturnos.

El iPhone 12 mini se desenvuelve con maestría en la toma de fotografías gracias a su sistema de cámara dual de 12 Mpx. El ultra gran angular tiene una apertura de f/2,4, lente de cinco elementos, campo de visión de 120º y ahora admite Modo Noche; mientras que en el gran angular su apertura es de f/1,6, la lente es de siete elementos y dispone de estabilización óptica de la imagen.

Una ausencia que creemos importante en este modelo es la de zoom óptico 2x, aunque sí contamos con un zoom digital 5x que podemos seleccionar desde la aplicación de la cámara con un movimiento del dedo.

Ejemplo de gran angular y ultra gran angular en Modo Noche del iPhone 12 mini.

Foto de día con gran angular y ultra gran angular con iPhone 12 mini. El día no era muy luminoso, amaneció con niebla.

Retrato con luz natural con iPhone 12 mini.

Accesorios MagSafe en iPhone 12 mini

Una de las novedades de la familia 12 de iPhone ha sido la recuperación del nombre de la tecnología MagSafe empleada hace tiempo en los portátiles MacBook de Apple. MagSafe permite la colocación de accesorios magnéticos gracias a los imanes que rodean la bobina de carga y además mantiene compatibilidad con el estándar Qi.

En la imagen de arriba vemos el cargador MagSafe acoplado en el iPhone 12 mini con su funda azul de piel. En la fotografía de abajo lo que se acopla a la parte trasera del iPhone 12 mini es la cartera de piel en color amapola de California, aunque hay tres tonalidades más: azul báltico, marrón caramelo y negro.

Pero MagSafe no solo es el cargador, es una nueva familia de accesorios como las fundas transparentes, de piel o de silicona, o la funda integral del piel, o la cartera de piel. Todos ellos los puedes encontrar en la página web de Apple, y nos gusta especialmente el cargador doble MagSafe, que permite cargar el iPhone y el Apple Watch a la vez (o también el estuche de carga inalámbrica de los AirPods u otros dispositivos con tecnología Qi).

Conclusiones

Durante estas dos últimas semanas he podido analizar tanto el iPhone 12 como el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 mini (también lo estoy haciendo con el iPhone 12 Pro Max, pero este análisis se publicará en un par de días), es decir, la familia iPhone 12 al completo.

Me reitero en mis conclusiones del iPhone 12 Pro, que cada día es más difícil «inventar la rueda», y eso es así tanto para Apple como para cualquier otro fabricante de productos tan asentados como los smartphones. Lo que sí hace Apple es concentrar en un único dispositivo una serie de tecnologías tan avanzadas que verdaderamente te preguntas si los usuarios somos capaces de aprovechar todo lo que aportan.

Aquí es donde los smartphones de Apple, todos, destacan por encima de sus competidores en muchos aspectos. Por mucho que personalmente no me haya gustado el cambio de diseño, dejando a un lado el borde redondeado que tantas generaciones llevaba siendo «marca de la casa», reconozco que tras estas semanas de uso me he acostubrado a los bordes planos.

En estas imágenes apreciamos la diferencia de tamaño entre el iPhone 12 mini y sus «hermanos mayores» iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

Lo que no me gusta tanto, pero insisto que es cuestión de gustos, es el tamaño del iPhone 12 mini. Seguro que este modelo va a tener su público, no solo porque es más barato y prácticamente ofrece lo mismo que el iPhone 12, aunque su batería no sea tan grande y por lo tanto no alcance la misma autonomía, también porque hay mucha gente que le gustan los móviles pequeños y poco pesados.

Mi elección preferida en tamaño son las 6,7 pulgadas de la pantalla del iPhone 12 Pro Max. Me encanta llevar en el bolsillo de mi pantalón o chaqueta un móvil con este tamaño, que me permite teclear fácilmente sin pulsar la tecla que no quiero, navegar por páginas web a un buen tamaño y ver vídeos como nunca se han visto en un smartphone.