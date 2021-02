RTX 30 Mobile: el nuevo objetivo de los mineros de ethereum

Presentada el pasado mes de enero, la familia GeForce RTX 30 Mobile traslada a los portátiles mucho de lo que sus hermanas mayores, las versiones para sistemas de sobremesa, han aportado a los que han tenido la suerte de poder hacerse con una durante estos meses. Sin embargo desgraciadamente, y aunque pueda sorprender, también se han puesto en el punto de mira de una de las comunidades más odiadas por muchas de las personas que desean hacerse con una pero que están sufriendo la constante falta de stock: los mineros de cibermoneda.

Es sabido, desde que las primeras GeForce RTX 30 llegaron al mercado, que su potencial para minar moneda, más concretamente ethereum, ha provocado que parte de las unidades que llegan al mercado sean rápidamente adquiridas para montar granjas de minería, especialmente en países en los que el precio de la electricidad permite crear este tipo de instalaciones sin enfrentarse posteriormente a recibos con los que se pierda todo el posible beneficio de su explotación.

Lo que no era tan predecible era que, una vez que aparecieran los primeros portátiles con gráficas RTX 30 Mobile, los mineros también se interesaran por ellos con el mismo fin. Y es que hay dos aspectos clave que deberían ser, en principio, disuasorios. El primero es que, a diferencia de lo que ocurre con las gráficas de escritorio, no puedes comprar una RTX 30 Mobile «suelta», es decir, solo el conjunto de integrados que la forman. Si quieres una, tienes que comprar el portátil en el que está integrada, y no es un componente que puedas extraer a posteriori para emplear por separado.

La otra razón es que el rendimiento de las GeForce RTX 30 Mobile, aunque muy alto, está por debajo de lo que ofrecen las RTX 30 de escritorio, lo que en principio su rendimiento a la hora de minar ethereum es inferior. Así, si resumiendo ambos, lo que obtenemos es que para estos fines, una RTX 30 Mobile es más cara que una RTX 30 para escritorio y, además, su rendimiento es inferior. No parece una opción demasiado atractiva, ¿verdad?

Ya hay granjas de minería con GeForce RTX 30 Mobile

Pues pese a ello, y como podemos leer en Wccftech, parece que las GeForce RTX 30 Mobile también son una buena opción para la minería de ethereum y, en consecuencia, ya han comenzado a aparecer en China las primeras granjas de minería puestas en funcionamiento con portátiles equipados con estas tarjetas. Lo más probable es que, de haber stock de las versiones de escritorio, hubiera optado por las mismas. Pero pese a ello, o precisamente en respuesta a esa escasez, parece que han debido hacer números y, tras ver la rentabilidad, han optado por esta sorprendente opción.

Y es que aunque la segunda razón que he dado antes es cierta, hay un punto que no he mencionado pero que resulta clave para entenderlo mejor. Las RTX 30 Mobile ofrecen un rendimiento inferior a las versiones de escritorio, pero su TGP reduce sustancialmente el consumo eléctrico de la granja. Así, aunque el minado sea un poco más lento, la relación entre consumo eléctrico y ethereum obtenido parece seguir siendo óptima. Además, parece que la puesta en marcha de una granja basada en portátiles es, técnicamente, menos compleja que la de una basada en GPUs de escritorio, aunque seguramente requiera de una mayor supervisión.

Así, aunque cabe esperar que el impacto de los mineros en la disponibilidad de portátiles con gráficas GeForce RTX 30 no se deje notar tanto como el que ha tenido y tiene en las versiones de sobremesa, sí que es probable que la demanda de estos ordenadores experimente un importante incremento a medida que más operadores (o aspirantes) de granjas hagan sus cuentas y determinen si este modelo también les resulta rentable.

Imágenes: Wccftech