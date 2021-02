El pasado mes de octubre tuve oportunidad de analizar el Corsair K60 RGB Pro, un teclado que, ciertamente, marcaba un punto de inflexión en el catálogo de Corsair, ya que apostaba por un diseño marcadamente minimalista, aunque sin renunciar por ello al teclado numérico, y suponía, además, el debut de los interruptores Cherry Viola en su línea de teclados gaming.

Mi experiencia fue, como os conté en su momento muy positiva, pero hoy quiero compartir con vosotros mis impresiones tras utilizarlo como teclado de trabajo y ocio durante casi cinco meses. Llevo muchos años utilizando teclados Corsair, y la verdad es que nunca he tenido ningún problema. Todos los modelos que he utilizado han envejecido tan bien que se han conservado prácticamente como nuevos, y esto me ha permitido regalarlos a amigos y familiares cuando he cambiado a un modelo superior, o más actual.

Por ejemplo, hace unos años utilizaba un Corsair K70 RGB, un modelo que tuve durante unos tres años, y que acabé cambiando por un Corsair K70 RGB MK2. Cuando fui a hacer el cambio me di cuenta de que, salvo por el típico polvo que se suele acumular en la parte inferior de las teclas, y que requiere de una limpieza profunda, el teclado estaba nuevo. Decidí limpiarlo, y lo acabé regalando a un amigo de toda la vida que, al principio, llegó a pensar que era nuevo.

Que un periférico envejezca bien dice mucho de él, ya que es un fiel reflejo de su calidad de construcción, de su vida útil y del valor real que ofrece por el precio que tiene. Antes de hacerme con mi Corsair K70 RGB tuve un teclado de membrana, el Gigabyte FORCEK7. Mi experiencia fue buena al principio, pero al poco tiempo la tecla «espacio» empezó a funcionar mal, y no envejeció nada bien, una realidad que me animó a cambiarme a un teclado mecánico, y acabé haciéndome con el Corsair K70 RGB. La experiencia fue perfecta desde el primer día, y hasta el último. Hoy, dicho teclado sigue en manos de mi amigo, y ya es todo un «senior».

Corsair K60 RGB Pro: más por menos, pero sin sacrificios

Ese sería el título que le daría a un nuevo análisis del Corsair K60 RGB Pro, y muy merecido. En su momento, lo que más me llamó la atención fue la calidad de construcción, el cuidado diseño y el alto nivel de prestaciones que Corsair fue capaz de integrar en un teclado tan compacto, y manteniendo un precio bastante razonable.

Hoy, cinco meses después, la estética del Corsair K60 RGB Pro me sigue pareciendo una auténtica pasada, sobre todo por el excelente contraste que generan los interruptores Cherry Viola, que logran un efecto de tecla flotante con un fondo blanco que, junto al aluminio cepillado del frontal del teclado, da forma a un contraste exquisito cuando se activa la iluminación LED RGB.

Y hablando de los interruptores Cherry Viola, las sensaciones que transmiten al tacto, la intensidad de la pulsación, el recorrido y la fuerza de activación los convierten en una opción todoterreno, lo que significa que son, como dije en su momento, un valor seguro para unificar trabajo y ocio. El teclado ha envejecido de maravilla, tanto que podría pasar perfectamente por nuevo, solo tendría que quitarle un poco el polvo.

Si buscas un teclado mecánico de alta calidad, con un diseño minimalista, un sistema de iluminación LED RGB de primera y unos interruptores fiables y capaces de ofrecer una buena experiencia tanto trabajando como jugando no lo dudes, el Corsair K60 RGB Pro es una de las mejores opciones que existen actualmente en el mercado. ¿Estás pensando en hacerte con uno? Pues tengo buenas noticias para ti, ya que está rebajado a 99,98 euros. Si prefieres el modelo de perfil bajo no te preocupes, también está rebajado a 109,99 euros.