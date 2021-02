Ponte en situación: estás viendo tu stream favorito, ya sea relajándote, riéndote, jugando o lo que sea, y de repente un pantallazo morado de Twitch ocupa la posición que, normalmente, le corresponde a la imagen. Si te ha ocurrido no te preocupes, no estás solo. En realidad son muchos los usuarios que se han visto sorprendidos en las últimas horas por este mensaje, y que se están preguntando a qué se debe y qué pueden hacer para volver a ver los directos con normalidad.

En este punto, no obstante, es importante aclarar que si has visto el pantallazo morado de Twitch, eso significa que es posible que no estés viendo los directos con normalidad, es decir, con lo que la plataforma considera que es normalidad, y es en base a ello que ha empezado a mostrar este mensaje que, no obstante, lleva ya algún tiempo existiendo (en mi caso lo vi hoy hace precisamente una semana), y en el que Twitch indica que algo no va bien… según su criterio.

¿Qué es el pantallazo morado de Twitch?

En resumidas cuentas, el pantallazo morado de Twitch indica que no estás viendo el directo en la web o la app del servicio o que, en caso de hacerlo, hay algún elemento de tu navegador que está interfiriendo con el funcionamiento normal de la web. ¿Y qué puede ser lo que está detectando Twitch y pretende evitar que esté ahí? Bloqueadores de publicidad. Sí, esas extensiones para el navegador, que hacen que no se muestre el contenido publicitario de las páginas web, y que en algunos casos también sirven para bloquear los vídeos que se muestran en plataformas de vídeo bajo demanda y streaming, como YouTube y Twitch.

Esto es lo que significa, traducido, el texto del pantallazo morado de Twitch:

«¡Hola! Si estás viendo esto y aún no estás en twitch.tv, haz clic aquí para obtener la mejor experiencia en Twitch.

Si estás viendo esto y ya estás en twitch.tv, revisa tus herramientas de terceros. Lo más probable es que haya un bloqueador de publicidad o un script que se esté ejecutando en tu navegador y que haga que parezca que lo estás viendo desde otro sitio. A medida que actualizamos nuestro servicio, estas herramientas de terceros pueden afectar al rendimiento de Twitch.

La transmisión se reanudará en breve. Gracias por vernos«.

Exacto, al igual que cada vez más páginas web detectan el uso de bloqueadores de publicidad y no permiten acceder a su contenido si no los desactivas previamente, el pantallazo morado de Twitch tiene la misma función, impedir que puedas acceder a los directos eludiendo los anuncios que se muestran tanto al acceder como de manera aleatoria o cuando el streamer (o su equipo de moderación) los activa.

Otra posibilidad, que es la que menciono que viví yo hace una semana, es la de estar viendo un directo de Twitch desde otra página. Desde servicios como Dixper hasta páginas que permiten ver simultáneamente varios directos, como kadgar.net, son muchas las páginas desde las que puedes acceder a directos de Twitch sin estar en la página ni en la app de Twitch. La primera parte del pantallazo morado de Twitch alerta, precisamente, sobre esa posibilidad, y es posible que no sea encajado demasiado bien por dichos servicios.

Sea como fuere, y aunque mi opinión pueda resultar un poco antipática a algunas personas, veo adecuado el pantallazo morado de Twitch y que la plataforma persiga el uso de bloqueadores de publicidad. Hay que recordar que esta es una de las pocas vías de monetización que tienen muchos streamers, así como una de las principales vías para sufragar el servicio. Es más, hace mucho tiempo que desactivé el bloqueador de publicidad que utilizo para todas las páginas de Twitch. Creo que ver un anuncio cada 15 o 20 minutos es muy poco sacrificio, a cambio del entretenimiento que ofrecen los streamers y la plataforma.

Hay un problema, eso sí, y es que algunos usuarios afirman que están viendo el pantallazo morado de Twitch pese a tener desactivado su bloqueador de publicidad en Twitch. Esto, de ser así, indicaría que no es suficiente con desactivarlo en ese dominio, y estaría forzando a esos usuarios a desinstalarlo de su navegador para poder ver los directos con normalidad, algo que sí que resulta excesivo a todas luces. Otras muchas webs no detectan la instalación del bloqueador de publicidad, sino si éste está bloqueando contenido de las mismas. Eso es, sin duda, lo que debería hacer Twitch, ya que forzar a los usuarios a desinstalar un complemento, se escapa por mucho de lo aceptable.