Las últimas snapshots de Minecraft 1.17 Caves & Cliffs nos han revelado algo que, aunque ya imaginábamos de antes, se ha confirmado, y es que el tamaño de los mundos generados con esta nueva versión de Minecraft ha crecido a lo alto (y a lo bajo). Es algo que ya pudimos comprobar y te contamos al hablar de la snapshot 21w7a y de que con la misma ya puedes empezar a explorar lo que serán las nuevas cuevas que debutarán oficialmente en unos meses.

Como ya te contamos entonces, la capa más baja del mapa ya no es la cero, como hasta ahora, no, en Minecraft 1.17 la coordenada Y llega hasta -64, donde te encontrarás con el enorme lecho de roca base. Y tras unos pocos minutos haciendo pruebas, encontré bastantes betas de diamante alrededor de la capa -12, precisamente en algunas de las nuevas cuevas que encontré. Es decir, que de haber minado intensivamente seguramente habría encontrado bastante más.

Esto, claro, me planteó una duda que, obviamente, no solo he pensado yo, sino que es de las más presentes en la actualidad, en relación con el salto de 1.16 Nether Update a Minecraft 1.17: ¿dónde están los diamantes? Hasta ahora el paraíso (sub)terrenal de los buscadores de diamantes era la capa 12, aunque que su área de generación estaba entre la 0 y la 16, es decir, el antiguo «tope». Ahora, con estas nuevas 64 capas inferiores, eso cambia por completo.

Afortunadamente, y de la mano de una nueva snapshot, la 21w88a, Mojang ha publicado también una imagen muy reveladora, puesto que nos muestra a qué alturas podremos encontrar los diferentes ores en la misma. Un matiz, eso sí, es que el estudio aclara que no son los valores definitivos, que pueden variar entre esta snapshot y la versión definitiva de Minecraft 1.17, pero tanto si ya estás explorando las nuevas posibilidades, como si no es así pero confías (como es mi caso) en que no habrá demasiados cambios, resulta excepcionalmente útil.

Como puedes comprobar en la imagen, la capa más alta en la que se generarán sigue siendo la 16, pero su presencia se incrementará a medida que seguimos descendiendo, por lo que, salvo cambios, las mayores concentraciones de diamante en Minecraft 1.17 se encontrarán lindando con la roca base. Y lo mismo ocurrirá con el redstone, que será más abundante a partir de la capa -32 e inferiores. La duda es si, entre la -32 y la 16, seguirá siendo tan abundante como hasta ahora o, por el contrario, será necesario descender tanto para abastecerse de polvo rojo.

En esta imagen, además, podemos ver algo muy llamativo, y que destaca mucho si comparas el recuadro de la izquierda con el de la derecha, que muestra las zonas de generación en Minecraft 1.16. Obviamente hay crecimiento hacia abajo… pero también hay un enorme crecimiento hacia arriba. ¿Qué nos indica esto? Pues que las montañas que esperamos en Minecraft 1.17 podrían estar a punto de aparecer en una snapshot, y que su altura podría ser muy superior a las que hemos visto hasta ahora.

Dicho de otra manera, en Minecraft 1.17 el mundo será más profundo, pero es posible que sus montañas también sean mucho más altas que en los predecesores, y si eres de quienes gustan de comerciar con los aldeanos empleando esmeraldas, las tripas de las montañas más altas pueden convertirse en un objetivo prioritario para ti.

Todavía faltan algunos meses, y muchos cambios, hasta la llegada de Minecraft 1.17, pero es muy interesante comprobar como cada snapshot nos va revelando novedades sobre lo que está por venir. Y es que, aunque evidentemente es algo que va en gustos, en mi caso la política de Mojang de publicar las snapshots me ayuda a llevar la espera con más calma, y me proporciona pequeñas alegrías cada vez que puedo probar, por adelantado, algo de lo que está por venir.

Si quieres probar la snapshot 21w08a, recuerda que aquí te contamos cómo instalar las snapshots de Minecraft, siempre y cuando, eso sí, emplees la versión Java. Y en tal caso, eso sí, recuerda no emplear los mapas de las partidas que juegas habitualmente en esa instancia por varias razones. La primera es que hablamos de una versión beta, que puede provocar problemas; la segunda es que los cambios que se produzcan pueden afectar a tus construcciones, y la tercera es que si ya has explorado una parte importante de tu mapa, tendrás que alejarte bastante de esa zona para encontrar los nuevos elementos del juego.