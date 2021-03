Twitter Spaces ya está disponible en la app de Android

Es imposible no entender Twitter Spaces como la respuesta de Twitter al fenómeno en redes sociales de la temporada. Y, claro, preguntarse si este rápido movimiento por parte de la red social de los 280 caracteres será exitoso o, por el contrario, servirá para amplificar el ruido que ya está haciendo la nueva competencia en el ecosistema de las redes. Sea como fuere, parece que la voz está a punto de cobrar mucha más importancia de la que ha tenido hasta ahora.

¿De qué estoy hablando? De Clubhouse, por supuesto. El servicio que toma elementos de las redes sociales y suma el audio, creando una especie de podcasts que solo pueden escucharse cuando se están celebrando. De momento, aunque su base de usuarios todavía es baja, el acceso exclusivo por invitación y la participación de personalidades públicas ha ocasionado que se generen grandes expectativas, y que otros servicios estén ultimando propuestas como Twitter Spaces, que básicamente reproducen el modelo y funcionamiento de Clubhouse.

Con el fin de no perder ni un minuto, y como ha anunciado en este tweet, la beta de Twitter Spaces empieza a abrirse a nuevos usuarios que, eso sí, de momento solo podrán emplear el nuevo servicio a través de la app de Twitter para Android. La red social irá habilitando el acceso al mismo a nuevas cuentas (todavía no es universal dentro de Android), y aún no están disponibles todas las opciones, pero ya podemos atisbar que, efectivamente, Twitter tiene la vista muy puesta en Clubhouse.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl

— Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021