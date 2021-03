Microsoft Edge 89 es la nueva versión del flamante navegador web de los de Redmond y aunque sus novedades más destacadas ya se conocían, conviene repasarlas en su conjunto porque lo valen. Además, pasamos por un momento en el que parece que hay menos competencia que nunca ya que o hablamos de navegadores Chromium o lo hacemos de Firefox y, a lo sumo de Safari, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que no había esta vidilla en el segmento.

Así, de los navegadores de múltiples motores pero de características casi idénticas, nos dirigimos a un panorama en el que la compatibilidad va estar asegurada, dado que la tecnología de fondo que emplean los principales navegadores es la misma, pero en el que la elección de navegador podrá determinarse por las funciones casi exclusivas que este ofrezca: de las mil y una opciones de Vivaldi a la sobriedad de Brave, las herramientas propias de Opera o las de Microsoft Edge…

Microsoft Edge 89, novedades

En efecto, el nuevo Microsoft Edge basado en Chromium es un punto y aparte en la historia de Microsoft con los navegadores web y dejando a un lado las reticencias derivadas del nombre que cubre el proyecto, lo que están haciendo a nivel de funcionalidades es más que interesante. Microsoft Edge 89 es buena prueba de ello.

Una de las novedades de esta versión son las pestañas verticales o laterales, como se le quiera llamar. Se trata de la posibilidad de usr un panel lateral con las pestañas en modo vertical, liberando espacio vertical precisamente, que es el que más se suele echar en falta en las pantallas panorámicas actuales. Se puede activar y desactivar rápidamente con un nuevo botón a la izquierda de la barra de pestañas (se puede desactivar por completo en la configuración del navegador).

No es el no va más de la innovación, pues navegadores como Vivaldi o Firefox también tienen esta función, pero que Microsoft haya hecho algo así tiene un punto de audacia. Personalmente no la veo una opción demasiado útil se usen muchas o pocas pestañas si no se pueden organizar también por grupos, pero ahí queda. Además, con una implementación muy pulcra: puedes mostrar solo los favicons de los sitios, anclar el panel para que se muestre siempre, regular el ancho…

Otra novedad de Microsoft Edge 89 relacionada con las pestañas, no a nivel de funcionalidad, sino de rendimiento, es la de las «pestañas en espera«: aquellas pestañas en segundo plano que no se hayan utilizado durante un rato, pasarán a un estado de congelación, liberando recursos. Según Microsoft, en base a sus pruebas se puede conseguir un ahorror de CPU y memoria RAM del 26 y16 por ciento, respectivamente. Por defecto viene activada, pero se puede desactivar en la configuración («Sistema > Guardar recursos»).

Y más mejoras de rendimiento, solo para Windows 10, parece: Microsoft Edge 89 añade una opción de arranque que promete un inicio del navegador entre el 29 y el 41% más rápido, dependiendo del dispositivo en el que se ejecute el navegador. El truco está en que conforme se inice sesión en el sistema, Microsoft Edge cargará ciertos procesos para acelerar su arranque, por lo que si no se trata de tu navegador principal, quizás te interese desactivarlo (en el mismo apartado de antes).

Más novedades de Microsoft Edge 89, no tan destacadas pero igualmente útiles incluyen la posibilidad de restablecer los datos sincronizados manualmente a través del apartado correspondiente en la configuración; mejoras en el acceso al historial desde la misma barra de herramientas; y unas cuantas mejoras menores, incluyendo parches de seguridad. En resumen, un lanzamiento muy interesante para los usuarios de este navegador… y para el resto, que todo el mundo toma nota.