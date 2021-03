Aya Neo es una consola portátil de la startup china del mismo nombre. Calificada como la «killer» de la Nintendo Switch, cuenta con un hardware interno que podríamos encontrar en un PC con Windows, pero en un formato de dispositivo de mano al que suma los controles típicos que encontraríamos en un mando de juegos.

El éxito del concepto híbrido de la Nintendo Switch ha animado a varias empresas a lanzar desarrollos que buscan el gran mercado del juego en movilidad, aunque la mayoría de usuarios cubran estas tareas con sus móviles y en los últimos tiempos han llegado al mercado modelos dedicados tan impresionantes como los ROG Phone de ASUS o el Legion de Lenovo.

Aya Neo es un proyecto que surgió en una campaña de Indiegogo donde superó en apenas unas horas la financiación prevista. Un primer grupo de unidades fue entregado en China y ahora se amplía la disponibilidad al mercado internacional. Es un nicho de mercado, obviamente y no cuenta con el catálogo de juegos de Nintendo, pero tiene una pinta impresionante.

Aya Neo es una consola portátil bestial. Cuenta con una pantalla táctil IPS LCD de siete pulgadas, más grande que la que equipa la Switch. En su interior, brilla un procesador AMD Ryzen 5 4500U de 7 nanómetros con seis núcleos físicos y frecuencias que alcanzan los 4 GHz. Una configuración de alto nivel que se completa con 16 Gbytes de memoria RAM y una SSD PCIe que puede alcanzar 1 Tbyte.

A los lados, incluye los controladores propios de un mando de juegos, un D-Pad, dos joysticks analógicos, botones X, Y, A y B, disparadores, soporte para el motor de vibración y un conjunto de botones adicionales. A la izquierda para el ajuste de la iluminación RGB o las de inicio para el servicio Xbox y a la derecha para la tecla de Windows, tecla Escape u otra para mostrar el teclado virtual en pantalla.

Esos botones adicionales son útiles ya que Aya Neo es una computadora con Windows que no tiene un teclado físico que puedas usar para activar esas acciones mientras ejecutas juegos a pantalla completa. Por supuesto, también puede conectar un teclado con cable o inalámbrico para jugar o ejecutar aplicaciones que necesitan una entrada de teclas QWERTY que pueden ser difíciles de asignar a los botones de los controladores del dispositivo.

Aya vende una serie de accesorios adicionales como estuche de transporte, protector de pantalla o el más interesante, una estación de acoplamiento con puertos HDMI, Ethernet y USB que facilita la conexión al televisor y el juego en el salón.

Aya Neo, precios

Se está vendiendo en dos versiones con acabados de color blanco o negro y según su capacidad de almacenamiento, 512 Gbytes o 1 Tbyte. Ahora mismo vemos precios que parten de 665 euros, 733 euros y 809 euros en la versión superior.

La versión más económica de 589 euros ya no está disponible y no sabemos si será repuesta. Se espera entregar esta Aya Neo en el mercado internacional a partir del mes de mayo. No es barata, no, pero es una de esas consolas portátiles que está intentando ocupar el nicho de mercado que ha venido a animar en los últimos años la Switch y los poderosos móviles dedicados a juego en movilidad, aunque éstos pueden usarse para muchas más tareas.