A apenas unos días de cumplir los 26 años, Ibai Llanos es ya una de las celebridades españolas más reconocidas a nivel mundial, en uno de los sectores que más prejuicios sigue generando a día de hoy: Internet. Y es que aunque todavía existen algunos recelos entre el público más adulto, se trata de uno de los principales ejemplos a seguir por millones de jóvenes de nuestro país y otras comunidades hispanohablantes.

Tras unos humildes comienzos que pasaron por la narración de partidas del conocido título League of Legends desde su cuarto en la casa de sus padres, pasando por la narración oficial de las retransmisiones de la Liga Profesional de Videojuegos o su fichaje por el club de eSports G2, finalmente este joven streamer ha logrado acumular suficiente repercusión como para «volar sólo». Y de qué manera.

Más allá de los videojuegos, hemos visto cómo Ibai ha ido ampliando su repertorio de temas a tratar con una cada vez mayor importancia a sus directos para simplemente hablar con sus seguidores, lo que más tarde ha acabado derivando en la presencia de invitados e incluso entrevistas a invitados de alto reconocimiento como Gerard Piqué, Marc Gasol o C. Tangana, entre muchos otros.

Aunque en esta ocasión nos gustaría hablar de su última aparición fuera de su elemento, saliendo de la pantalla del ordenador para pasar a la televisión, y cambiando su papel para ser él el entrevistado en el último episodio del programa de LaSexta de Jordi Évole, «Lo de Évole» (disponible de manera gratuita), donde el streamer ha logrado batir unos récords de audiencia adelantándose al programa dedicado a Leo Messi, quedando sólo por detrás de la colaboración del Papa.

#Audiencias I 📈 @LoDeEvole alcanza su 2º MEJOR RESULTADO HISTÓRICO con @IbaiLlanos: 2.359.000 y 12,5% 🏆 Líder absoluto del Target Comercial (17,3%) y entre todos los públicos de 13 a 54 años 📺 LO+VISTO de la noche junto con #MiHija7Mar 👥 Y con más de 5 M de contactos pic.twitter.com/UDmJGKR4Vp — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 8, 2021

Con un carácter serio, pero manteniendo su toque personal, durante la entrevista, Ibai habló de algunos aspectos íntimos de su vida privada como los problemas económicos por los que pasó su familia, los múltiples problemas emocionales y de salud con la que ha tenido que lidiar por culpa de su trabajo, y ofreciendo algunos titulares como el destacado en esta noticia, arrojando un poco de luz sobre cuánto puede llegar a ganar un streamer.

Y es que actualmente cuenta con más de 40.000 suscriptores (y más de 5,35 millones de seguidores) en Twitch, su principal plataforma de trabajo, con la que actualmente ostenta un acuerdo que le permite llevarse el 70% del valor de cada suscripción.

Algo que trasladado a cifras monetarias, implica una cifra de 2,94 euros mensuales por cada suscriptor activo, lo que supone unos ingresos de aproximadamente 117.000 euros al mes, y la estimación de una recaudación bruta de más de 1,4 millones de euros para este 2021. Una cifra imponente a la que habría que sumar otros ingresos como los acuerdos publicitarios, las ganancias de otras plataformas como YouTube, o las miles de donaciones que le ofrecen algunos de sus seguidores.

Aunque también habría que deducir otros gastos, como los sueldos de todo el equipo detrás del propio Ibai Llanos, los gastos de su nueva casa-mansión de Barcelona, o la parte de impuestos que se lleva la Agencia Tributaria de Hacienda Española, que ascienden a unos 14.000 euros al mensuales, y aproximadamente unos 168.000 euros a final de año.

Toxicidad fuera.

Mala vibra fuera.

Pero impuestos dentro.#LoDeIbai pic.twitter.com/KnHZDGwp97 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 7, 2021



Y es que en la entrevista no pudo faltar uno de los últimos temas candentes del momento: la escapada de streamers a Andorra.

Una acción que bajo el punto de vista del joven vasco, continúa siendo completamente irracional: «igual soy imbécil pero digo, si tú tienes mucho, pues debes contribuir más que la persona que paga 1.500€ al mes, entiendo no? […] que dicen, ‘ya, pero si tu estuvieras en esa situación a saber lo que harías. No, no, yo estoy en esa posición. Un saludo«.