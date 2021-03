Phil Spencer, jefe de la división de Xbox en Microsoft, ha confirmado que una parte de los juegos de Bethesda pasarán a ser exclusivos de Xbox y PC. El ejecutivo no ha concretado qué juegos se convertirán en exclusivos, lo que significa que todavía no tenemos claro qué franquicias se verán afectadas a corto plazo, pero cabe la posibilidad de que, en un principio, se limite a nuevas sagas, y que se excluyan, por tanto, las existentes.

Dicho de otro modo, cabe la posibilidad de que franquicias como Fallout, DOOM, Dishonored y Wolfenstein sigan siendo multiplataforma, y que no incurran en ningún tipo de exclusividad, pero esto es algo que, de momento, no está confirmado, y por tanto debemos tener presente que ahora mismo todas las puertas, y todas las posibilidades, están abiertas.

¿Qué ha dicho exactamente Phil Spencer sobre los juegos de Bethesda?

Creo que es importante echar un vistazo a una traducción literal con las palabras del ejecutivo para entender mejor las intenciones de Microsoft frente a los juegos de Bethesda, tras cerrarse la operación de compra:

«Este es el siguiente paso en la construcción de un equipo de estudios propios líder en la industria, un compromiso que tenemos con nuestra comunidad Xbox. Con la incorporación de los equipos creativos de Bethesda, los jugadores deben saber que las consolas Xbox, PC y el servicio Game Pass serán el mejor lugar para experimentar los nuevos juegos de Bethesda, incluidos algunos títulos nuevos en el futuro que serán exclusivos para jugadores de Xbox y PC«.

La referencia a «títulos nuevos» es muy ambigua, y tiene, como hemos anticipado, varias posibles interpretaciones. Por «títulos nuevos» podemos entender nuevas franquicias, es decir, desarrollos totalmente originales y alejados de las franquicias originales, pero también tiene sentido pensar en todo lo contrario, es decir, en un nuevo DOOM o en un nuevo Fallout.

A título personal, soy un amante de las principales franquicias de Bethesda. La única que no me ha terminado de gustar ha sido Dishonored, pero el resto me encantan, y tengo claro que el hecho de que se acaben convirtiendo, aunque sea de forma parcial, en exclusivas de Xbox y PC podría acabar ayudando a Microsoft a dar un impulso a las ventas de Xbox Series S-Series X.

¿Cuáles son los próximos grandes juegos de Bethesda?

Aunque todavía no tenemos información oficial, el propio Phil Spencer confirmó en su momento que Bethesda está trabajando en más títulos aparte de Starfield y The Elder Scrolls VI. Aunque no hay nada concretado, más allá de esos dos nombres, todo parece indicar que Fallout 5 sería uno de los proyectos estrella que ya llevaría un tiempo «en el horno».

DOOM Eternal llegó hace relativamente poco, así que no cabe esperar una nueva entrega ni a corto ni a medio plazo, y lo mismo ocurre con Wolfenstein (Youngblood llegó en 2019). Entre los grandes juegos de Bethesda que más necesitados están de una renovación se encuentra la saga Quake, que no ha tenido una puesta al día real desde la llegada de Quake 4, y Dishonored, ya que la segunda entrega llegó en 2016.

En mi caso, espero con muchas ganas un nuevo Fallout y una nueva entrega de The Evil Within, una franquicia, esta última, que me enamoró en su primera entrega, y que me dejó un pequeño sabor amargo en su segunda parte. A la tercera va la vencida.