Motorola Moto G100: ¿hermano gemelo del Motorola Edge S?

Los planes de Motorola para este 2021 parecen bastante ambiciosos, si bien hay movimientos como el del Moto G100 que resultan, cuanto menos, llamativos. Y es que, salvo alguna sorpresa en este sentido, parece que el llamado a ser el tope de gama de la marca en Europa va a ser prácticamente un clon de otro modelo que conocimos hace poco, y que no es otro que el Motorola Edge S. Sí, el que parece ser el flagship de la marca para nuestro mercado en 2021, solo contaría con leves diferencias con respecto al presentado en enero y que, por lo tanto, entendemos que no llegará a España.

Hay que aclarar, eso sí, que de momento todo lo que sabemos de manera oficial, es que Motorola ha publicado un tweet con el texto «There is much more to come, stay tuned! #hellomoto #YouWantItYouGotIt«, con una animación en vídeo del que, en base a las filtraciones y los rumores anteriores, debería ser el Moto G100 que, junto con el G50 vendría a completar oferta a medio camino entre gama alta y media-alta del fabricante que, hasta hace relativamente poco tiempo, parecía estar concentrando todos sus esfuerzos en la gama media, con muy buen resultado debo añadir.

Los 18 segundos del vídeo nos cuentan, pese a que no haya ni una sola palabra, algunos aspectos muy interesantes del que podría ser el Moto G100. El aspecto más destacable, sin duda, es que estará equipado con un SoC Qualcomm Snapdragon 870, una versión mejorada de Snapdragon 865 que, no obstante, no llega al nivel del 888, que esperamos ver en unos cuantos flagship este año. Y coincide en este punto, como ya comentaba antes, con el Motorola Edge S.

Otros datos que extraemos del vídeo son que cuenta con un escáner de huella dactilar en el lateral y algo que, a falta de confirmación, parece ser un botón multifunción, que o bien podría cambiar de función según el contexto, o bien podría ser asignado por el usuario a alguna función específica. Y en la parte inferior del Moto G100 nos encontramos dos conectores: un USB-C y un jack para auriculares (gracias, Motorola, por pensar en quienes preferimos los auriculares con cable). Presumiblemente el puerto USB-C permitirá carga rápida, de 20 vatios.

En base, por lo tanto, a lo que hemos podido ver en el vídeo, podemos apostar con cierta confianza en que Moto G100 y Motorola Edge S serán dos gemelos. Quizá con algún pequeño cambio en el primero, pero desde luego modificaciones menores, que mantendrán ambos como idénticos. La gran duda es si, al igual que la versión para el mercado chino, también llegarán tres versiones del Moto G100.

Y es que recordemos que el Edge S lo podemos encontrar con con seis gigas de RAM LPDDR5x y 128 gigas de almacenamiento, con ocho gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento, y el tope de gama con ocho gigabytes de RAM y 256 GB de almacenamiento. Será interesante comprobar si se produce algún cambio a este respecto, ya sea en cantidad de versiones o en las especificaciones de las mismas. En lo que no debería haber cambios es en la batería, que también sería de 5.000 miliamperios.

En lo referido a su pantalla, el Edge S cuenta con un panel LCD IPS de 6,7 pulgadas y resolución FullHD+ (2.520 x 1.080 píxeles) con una densidad de 409 puntos por pulgada, y una frecuencia de actualización de 90 hercios. Y si, buenas noticias para los detractores de las pantallas curvas, el Moto G100 tampoco repetiría lo que vimos en los Edge y Edge+.

De momento no hay fechas ni precios para la llegada del Moto G100, pero dado que hablamos de la variante de un smartphone que ya fue presentado hace mes y medio en China, cabe esperar que sea pronto, y que su llegada al mercado no se demore demasiado desde su anuncio oficial.