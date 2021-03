Radeon RX 6700 XT: primeras pruebas de rendimiento

Cuando ha pasado justo una semana desde la presentación oficial de las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 6700 XT, y a poco más de una semana de que se produzca su llegada al mercado, ya hemos podido conocer algunos datos en relación con su rendimiento que, al final, es lo que más interesa a la mayoría de los usuarios. Hay que tener en cuenta, eso sí, que de momento hablamos de unos resultados muy limitados en cantidad y en datos, por lo que debemos tomarlos como una primera aproximación, no como una ley escrita en piedra.

Según los datos proporcionados por AMD, la Radeon RX 6700 XT se muestra por encima de la NVIDIA GeForce RTX 3070 en varios juegos AAA con una resolución de 1.440 puntos, una afirmación que sin duda generó bastantes expectativas, y que han hecho que permanezcamos a la espera para comprobar si, realmente, la 6700 XT es capaz de enfrentarse de tú a tú con la RTX 3070. Y según parece, en AMD no se pasaron de frenada al hacer dicha comparación.

Y es que, aunque la Radeon RX 6700 XT parece estar, en general, en una posición intermedia entre la RTX 3060 y la RTX 3070, según los resultados publicados por Wccftech y que indican el rendimiento de varios juegos, incluidos Doom Eternal y Shadow of The Tomb Raider, la Radeon RX 6700 XT ofrece hasta un 5% más de rendimiento que la RTX 3060 Ti y un 3% más de FPS en SOTR. En general, la Radeon RX 6700 XT es hasta un 8% más rápida que la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti y un 1% más rápida que la GeForce RTX 3070. Un punto importante, eso sí,l a resolución y la configuración del juego utilizadas no se indican, así que aún es pronto para extraer conclusiones.

En lo referido a tests de rendimiento, nos encontramos con que la 6700 XT obtiene 55.278 puntos en el índice de referencia de Vulkan y 102.831 puntos dentro del índice de referencia de OpenCL en Geekbench 5, unos valores incomprensiblemente bajos. Y es que, por aportar contexto, con estos números la Radeon RX 6700 XT quedaría no ya por debajo de la RTX 2080 SUPER, lo que sería comprensible, sino incluso de la Radeon RX 5700 XT, algo que no tiene ningún sentido y que, por lo tanto, nos lleva a ser todavía más escépticos con estos primeros datos.

Como indicaba antes falta poco más de una semana para el 18 de marzo, el día que la Radeon RX 6700 XT llegará al mercado, con un precio de referencia de 479 dólares. Así, será entonces, cuando las primeras unidades empiecen a llegar a los usuarios, cuando se incrementará exponencialmente el número de resultados en múltiples tests de rendimiento. ¿El problema? Que esperar a que eso ocurre para tomar una decisión de compra se traducirá, seguramente, en una larga espera hasta que haya algo de stock entre los minoristas.

Radeon RX 6700 XT: Especificaciones técnicas